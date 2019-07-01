В АЦ Лексус - Пермь проходит выставка театральной фотографии

Для поклонников фестиваля в АЦ Лексус - Пермь представлены работы талантливых фотографов, которые были сделаны в последние сезоны в Пермском театре оперы и балета и в разные годы на Дягилевском фестивале. Авторы: Андрей и Никита Чунтомовы (Пермь), Марина Дмитриева (Пермь), Антон Завьялов (Пермь) и Александра Муравьева (Москва).

Первыми эти работы увидели гости Дягилевского фестиваля – выставка работала на заводе Шпагина. Сейчас она переехала в новое пространство – в салон официального дилера Lexus в Перми по адресу: ул. Героев Хасана, 81 (lexus59.ru). Место выбрано не случайно: Лексус - Пермь был спонсором фестиваля и активно поддерживает региональные и городские проекты в сфере культуры и искусства.

Выставка, организованная при поддержке ПАО «Сбербанк», будет работать в салоне до 1 августа 2019 года. Вход свободный. 0+