На «Часовом заводе» открылась выставка Александра Жунева

На территории творческого пространства «Часового завода» пройдет открытие выставки картин, выполненных в технике скотч-арт, «Инсектарий» (16+) Александра Жунева, главные герои которой – насекомые. Это полная серия его работ, выполненная в уникальной технике, которую разработал сам художник в 2013 году.

«Инсектарий» — это гипербола нашей тотальной неосознанности, которая ставит нас, вроде бы разумных существ, в один ряд с более примитивными представителями фауны — насекомыми. Забор-сетка, характерный элемент урбанистических пейзажей, — говорящий символ этой двойственности. С одной стороны, он прозрачен и даёт нашим глазам увидеть пространство, находящееся за ним, и ощутить иллюзию простора. С другой стороны, это всё же преграда, в буквальном смысле сеть, в которую можно угодить, если не быть достаточно осторожным и смотреть сквозь нее», — так художник описывал свои работы.

Открытие экспозиции пройдет 25 февраля с 18:00 на территории «Часового завода», после, в 19:00, начнется спектакль пермского Свободного театра современного танца «Йа, или Жизнь насекомых» (16+). Помимо самой выставки, пройдет пресс-конференция с главным организатором проекта и женой художника Анной Жуневой. Экспозиция будет открыта с 25 февраля по 15 апреля.