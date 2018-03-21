Петр Белый и Александр Менус в PERMM

Художник Петр Белый и дизайнер Александр Менус расскажут, как показывать и смотреть современное искусство. Диалог со зрителями пройдет 22 марта в 19.00 в стенах Пермского музея современного искусства PERMM.

В свободной беседе Петр Белый и Александр Менус обсудят, чем современное искусство отличается от "традиционного", как его можно и нужно презентовать. У вас есть возможность узнать, почему художникам необходим куратор и как с ним взаимодействовать, об идейных и технических аспектах выставочной практики.

Петр Белый — художник, куратор, лауреат премии Сергея Курехина и государственной премии "Инновация".

Александр Менус — дизайнер, художник, основатель и руководитель КБ музейного дизайна "Своя школа".