Наиля Аллахвердиева провела встречу с журналистами

Арт-директор музея современного искусства PERMM

"Сам по себе формат- достаточно необычный, как с точки зрения содержательной работы, так и с точки зрения выборки. Я в Лондоне третий раз участвую в образовательных программах. Первый раз, 16 лет назад, участвовала в большой стажировке Британского Совета и она мне очень много дала понимания, как функционирует система развития искусства в чистых пространствах. Далее была удивительная программа, организованная Институтом культурной политики. И вот третья поездка, совершенно неожиданная, потому что конкурс был достаточно большой, да и фокус другой. То есть ориентировка на то, чтобы выявить и развить лидерские качества участников и, одновременно, выстроить систему взаимодействия как среди группы, так и с британскими организациями. Это был достаточно короткий интенсив, который проходил в течение четырех дней, в основном на территории Королевского колледжа, но мы периодически посещали разные культурные институции. Среди, так скажем, знаковых встреч, была встреча с командой музея Виктории и Альберта."

О ВЫСТАВКАХ

PERMM- один из самых "неугомонных" музеев России, как любит говорить сама Наиля. Ниже вы можете убедиться в правдивости ее высказывания, ознакомившись с примерной программой на 2018 год.

Портрет художника.

апрель- май

Пермское актуальное искусство в рамках этой выставки презентует монографическими рассказами- экспозициями, которые представляют творческую историю художников. Проект объединяет пермских художников нескольких поколений: и тех, кто работал с актуальными практиками искусства еще в конце 1970-х - 1990-е годы, и тех, кто вошел в контекст российского художественного процесса в 2000- 2010-е годы. В пространстве выставки будут представлены разные языки актуального искусства и медиа современных арт- практик: инсталляция, реди- мейд, живопись, медиа арт.

Персональная выставка Ивана Горшкова

апрель- май

Иван Горшков, воронежский художник, один из ярких представителей "Воронежской волны", сооснователь Воронежского центра современного искусства. Горшков стал художников года COMOSCOW 2017- международной выставки современного искусства.

Персональная выставка Петра Белого

конец мая- июнь

Выставка продолжает традиции экспонирования в музее PERMM персональных проектов художников, соотносящихся со значимой для истории музея выставкой "Русское бедное". На выставке будут показаны как новые, так и получившие уже широкую известность полимедиальные объекты и инсталляции Белого.

Выставка с рабочим названием "Фокусы"

конец мая- июнь

Слово "фокус" в русском языке имеет несколько значений. Это и номер иллюзиониста, и точка в оптической системе. Совсем не связанные друг с другом понятия объединила в своем концептуальном выставочном пространстве художник Саша Пирогова. Проект представляет срез актуального искусства в пограничном жанре кино и видеоарта.

Выставка "Метаморфозы"

июль- август

Выставка представляет работы художников новой генерации пермской модной фотографии Ольги Руневой, Алисы Калипсо, Евгении Гилденбрант, Юлии Аксеновой, Екатерины Михеевой, Анастасии Мозеровой, Алены Лобановой, Анны Широковой, Нины Атисковой- которые впервые будут представлены широкой публике. Экспозиция будет состоять исключительно из женских образов в диапазоне от обычной фотографии до монументальных фотообоев.

Выставка с рабочим названием "Линия воды"

сентябрь- ноябрь

Выставка посвящена художественному исследованию пермской водной акватории, ее культурному, экологическому и ландшафтному измерению. Проект является первой попыткой Музея современного искусства включиться в большой разговор о визуальной интерпретации и рефлексии одного из главных природных ресурсов территории- воды. Выставка представит серию проектов современного искусства, исследующие тему воды и ее эстетических, физических и химических свойств в проектах художников Марины Алексеевой, Александра Пономарева, Дениса Патракеева, Татьяны Антошиной, и художественных коллективов, таких как: "Лаборатория городской фауны", группа "Куда бегут собаки" и др.

Выставка с рабочим названием "Новое состояние живого"

ноябрь 2018- февраль 2019

Выставка известных художников и невероятных проектов в сфере Science art. Это направление современного искусства, представители которого используют новейшие технологии XXI века( робототехника, информационные технологии, биомедицина), исследовательские методики и концептуальные основания для создания своих произведений. "Новое состояние живого"- это крупный международный проект, который предполагает участие художников из-за рубежа, в том числе Швеции, Словении и США.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте музея.

Фото: пресс- служба