Музей PERMM примет участие в деловой программе «Арт-Перми - 2018»

PERMM представит на «Арт-Перми» инсталляцию #первыеобъекты художника Игоря Рябова под кураторством арт-директора музея Наили Аллахвердиевой, а также примет активное участие в деловой программе выставки, в рамках которого состоятся:

3 февраля, 11:00 – 13:00

Презентация образовательных проектов

PERMM — это не только актуальный, социально ориентированный музей, но и арт-площадка для коллективных действий художников, экспертов и горожан, детей и взрослых. Это центр образовательных программ и музейной педагогики для посетителей любого возраста – от 0+ до 60+ и выше.

Наша команда расскажет о самых интересных образовательных программах и предложит поучаствовать всем желающим в творческих мастер-классах.

Творческая мастерская «Прогулки с художниками» от детского проекта «Чердак» для детей от 5 до 12 лет, 60 минут

Многие дети любят подрисовывать людям на фотографиях и картинках усы или бороды. Превратим эту шалость в творческое действие! Возьмем фотографии известных художников, придумаем для них интересные занятия, пририсуем им новые тела и отправим гулять по Арт-Перми. В каком костюме придет Пабло Пикассо? Может быть, Сальвадор Дали возьмет с собой муравьеда? Вдруг кто-то из художников любит смотреть в окно или спать прямо на полу?

Мини паблик-арт от проекта для подростков «За пartой»

Для подростков и молодежи, 60 минут

Создать свой паблик-арт за час? Легко. Мы придумаем концепции собственных мини-арт объектов и устроим интервенции в пространстве Арт-Перми.

Мастерская винилового звука от ди-джея Никиты Классена и проекта «Музей без возраста»

Для людей старшего поколения, 60 минут

Вместе с ди-джеем Никитой Классеном узнаем об отголосках фанка в советской музыке и актуальных направлениях в музыке и саунд-дизайне. Обсудим, почему современные ди-джеи похожи на дирижеров. Каждый участник сможет проиграть на вертушках на принесенных с собой виниловых пластинках и замиксовать собственную мелодию.

«Первые объекты для Инстаграма»

Для всех желающих, 60 минут

Вместе с посетителями Арт-Перми мы вступим во взаимодействие с инсталляцией Игоря Рябова «Первые объекты» - кубами разных размеров из разных материалов. Каждый пройдет собственный творческий путь с одним из кубиков и создаст серию фотографий для Инстаграма.

3 февраля, 13:00

Презентация образовательного проекта «Общий двор» для людей старшего возраста (55+)

В рамках проекта «Общий двор» участники знакомятся с городскими арт-практиками (стрит-арт, паблик-арт, лэнд-арт и др.) и создают собственные объекты в городской среде. Летом 2017 года музей PERMM реализовал большой образовательный проект, в результате которого были благоустроены несколько пермских дворов при помощи современных паблик-арт-технологий.

На презентации куратор и участницы проекта поделятся своими впечатлениями и опытом создании арт-объектов во дворах, подведут итоги, и поделятся опытом организации мероприятий вместе с людьми старшего поколения.

Куратор проекта: Лучникова Светлана, ведущий специалист отдела по музейной педагогике музея современного искусства PERMM.

3 февраля, 15:00

Круглый стол «Актуальное искусство Перми: что дальше?»

Участники круглого стола - кураторы, исследователи, критики, представители творческого сообщества, руководители арт-институций - обсудят, как развивается актуальное искусство Перми сегодня. Наблюдаем ли мы в настоящий момент новую волну арт-практик, или искусство Перми переживает консервативный поворот? Какие новые имена появились? Как актуальное пермское искусство представлено за пределами региона? Поговорим о роли музеев и галерей, независимых арт-институций и фестивалей в развитии современного художественного процесса. И попробуем ответить на самый главный вопрос: что делать, чтобы актуальное искусство Перми вышло на новый уровень?

Участники:

Надежда Агишева, коллекционер, руководитель Фонда “Новая коллекция” (проект Центр городской культуры)

Наиля Аллахвердиева, искусствовед, арт-директор Музея современного искусства PERMM

Елена Березина, философ, руководитель кафедры истории философии Пермского государственного национального исследовательского университета

Илья Гришаев, художник

Юрий Куроптев, арт-критик, журналист

Елена Неганова, руководитель Центрального выставочного зала Перми

Марина Пугина, куратор, Пермская государственная художественная галерея

Елена Слобцева, художник

Модератор – искусствовед Анна Суворова (Музей современного искусства PERMM, Пермский государственный национальный исследовательский университет).

Дополнительная информация: 254-35-73, 254-35-56