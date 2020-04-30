Салоны красоты в Пермском крае могут заработать после 4 мая

Краевой оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции к 4 мая проработают условия для возобновления деятельности салонов красоты и парикмахерских по всему краю.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— С такой просьбой обратилась краевая ассоциация предприятий этой сферы услуг. Считаю, при сохранении нынешней динамики прироста заболевших (менее 5 % в день) возможно разрешить работу салонов красоты и парикмахерских. Прошу Роспотребнадзор актуализировать регламенты соблюдения ими СанПиН, Министерство информационного развития и связи обеспечить организацию электронной записи, создать интерактивную карту таких предприятий. Необходимо также обеспечить регулярную проверку салонов красоты и парикмахерских после их открытия на предмет реализации ими всех противоэпидемических мероприятий.

Решение о возобновлении работы салонов красоты будет рассмотрено на следующем заседании оперативного штаба 4 мая.