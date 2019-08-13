Кафе «РисЛапша» на Мильчакова открылось после ремонта

Паназиатское кафе «РисЛапша» на ул. Мильчакова, 33 официально открылось после капитального ремонта. Обновленный интерьер придуман студией дизайна Laboratory 22: получилась затейливая смесь ярко красного пола и синего мозаичного пано с драконами и компьютерным персонажем Пакманом, которые непременно отправляют нас в Японию.

Меню кафе практически полностью совпадает с картой заведения на Пермской улице – это сплошные хиты, все то, что мы давно понимаем без уточнений и переводчика: рис и лапша, роллы, суши, супы и салаты паназиатской кухни.