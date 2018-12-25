Рестораторы Ксения Мальцева и Дмитрий Медведев изучали ботанику в школе на отлично, чтобы после открыть коктейль-бар The Botanist, где можно будет попробовать напитки из необычных сочетаний растений со всех концов света.

Дмитрий Медведев и Ксения Мальцева, основатели бара The Botanist

В чем секрет названия бара? Ксения Мальцева: Мы хотели создать место, которое бы отличалось от того, что есть в Перми. И в какой-то момент поняли, что городу не хватает чего-то открытого и свежего, теплого, летнего, без темных оттенков в интерьере и лофта. Хотелось жизни. И как нам кажется, мы этого добились. Дмитрий Медведев: Любой напиток и любое блюдо в баре состоит из каких-то органических соединений: из трав, листьев и ягод. Мы углубились в науку ботанику и решили объединить растения со всего мира, чтобы показать гостям, какие необычные и удивительные сочетания и вкусы бывают. Можно сказать, мы стали специалистами в ботанике. Отсюда и название. Наша уникальность в том, что много продуктов мы делаем сами. Мы стараемся, чтобы гость понимал, какое растение и из какой части мира представлено в блюде или напитке. Например, у нас есть травы для аперитива, собранные в Испании, и джин, в составе которого девять трав с материка и более двадцати видов трав из Шотландии. Можно открыть карту и показать на ней, из каких стран мира ты пьешь растения. И это все у тебя здесь – в Перми в одном коктейле.

Главный эксперимент в баре - это большое количество цветов и растений





Как родилась идея интерьера? Ксения: Мы не ограничивали себя и не ставили каких-то рамок, мы позволяли себе эксперименты. Плюс у нас изначально была собрана команда, которая проявила желание участвовать в ремонте и помогать создавать атмосферу. У каждого были идеи, которые мы обсуждали, примеряли и какие-то оставляли, а что-то отложили на потом. Самый сложный вопрос, который мы долго не могли решить, – это цветовая гамма. Темное не хочу, светлое не практично, слишком ярко, слишком тускло. Начали обсуждать любимые цвета, я люблю зеленый, Диме нравится фиолетовый. С основными цветами определились, подобрали оттенки, и работа пошла. Мы в очередной раз убедились, что выбирать надо то, что нравится! Были ситуации, которые выбивали нас из работы. Заказывали одно, а приходило совсем другое. Мы думали, как это исправить, находили решение и по итогу получили крутые и оригинальные вещи, которые вписались в интерьер. Мы ставили себе цель, сделать бар комфортным для разных компаний. Есть столы с удобными диванами для больших компаний, есть маленькие уютные столики для двоих, ну и самый любимый стол, который отличается от всех других, – это небольшой круглый стол на четверых с креслами. За этим столом даже атмосфера какая-то отдельная, ее не передать словами, но кто бы тут не посидел обязательно вернется еще раз. Ну и самый главный эксперимент в баре – это большое количество цветов и растений. Я очень люблю весну и лето как раз за то, что все растет, расцветает и рождается новая жизнь. Захотелось создать место, в котором всегда будет тепло и уютно. Уголок природы в центре города, в любое время года. Кто-то подумает, зачем это в баре надо? Но мы рискнули, а нравится ли это нашим гостям, узнаем чуть позже. Какой коктейль обязательно нужно у вас попробовать? Дмитрий: Первые восемь в меню. Большую часть из них я сам придумывал, ездил с ними на соревнования и побеждал. Фаворит – молочный жасмин. Очень интересный коктейль, в который входит джин, лимонный сок, наш домашний молочный лимончелло на основе цитрусовых масел и домашний сироп из жасминового чая. Напиток подается в чайной паре и на вид тоже напоминает чай. Средняя крепость коктейля и необычное сочетание молочного вкуса, жасмина и цитрусов покорило уже многих наших гостей.

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