Где поесть. Новые места в Перми
Собрали пять новых мест, где вы сможете встретиться с друзьями, поужинать с близкими или пообедать с книгой в руках. Новые локации, уютная атмосфера, красивая подача, а главное- вкусная кухня. Приятный бонус- центр города.
THE HOUND
Тополевый переулок,5
Меню составлено из понятных и достаточно простых блюд, но с авторским акцентом. Классические рецепты осмыслены по-новому: традиционное блюдо гавайских рыболовов- ахи поке- подается с тунцом и свежими овощами в сопровождении лаймово-медового соуса, тунец в салате нисуаз уложен на "подушку" из маслин, печеного перца и каперсов, а тартар из говядины благородно сочетается с кусочками хурмы. Большая порция зажаренного со специями и травами цыпленка Табака станет фирменным блюдом для компании из двух человек( или одного очень голодного гостя). Абсолютный хит- топ-блейд стейк с вяленными черри и перепелиными желтками на гнездах из пармезана демонстрирует эталонную прожарку, а значит- сочность и аромат.
Винная и пивная карты предлагает необычный выбор и похожа на географический справочник: Франция предлагает игристые и сухие вина, Англия- овсяный стаут, а Бельгия- ламбик, сидр и эль.
Лучшая сделала кошелька и желудка в The hound- это деловые обеды. Меню бизнес-ланча в ресторане- разнообразное и утверждается на каждую неделю новое, что не заставляет гостя заскучать и пересытиться обедами в ресторане.
BEER AND CRAB
ул. Ленина, 50а
Гастробар на Ленина, занявший целый этаж бывшего торгового центра, обещает свежих крабов и эксклюзивное пиво. В меню: лапы камчатского краба( 900 руб.), крабовый биск( 430 руб.) и целый краб волосатик( 1200 руб.). По словам владельцев, крабы попадают на кухню, предварительно чуть обваренные и замороженные, что позволяет им сохранить свежесть и нежную структуру мяса.
"ВИГВАМ"
ул. Ленина, 58а
В кафе сделан упор на здоровые и полезные блюда, даже бургеры тут готовят исключительно на кокосовом масле, которое богато витаминами "Омега-3", и бездрожжевом тесте. Сюда заходят за круглосуточными завтраками- каши, причем можно уточнить, на каком из видов молока сварить, киноа со свежими ягодами, сырники и гранола- или плотно отобедать тыквенным крем-супом, спагетти с соусом Песто, пене Помодоро с базиликом и пармезаном или овощными тальятелле с кедровыми орешками. Фуди города просто обязаны попробовать новый гастрономический тренд- боулы, где на одной тарелке собран полнейший дрим-тим. Суперфуды состоят из круп, овощей, зелени, фруктов- всего самого полезного и вкусного, что может предложить природа.
"ГРИБУШИН"
ул. Петропавловская, 57
Новый проект от создателей сети Cup by Cup и кафе Lemon Tree предлагает аутентичный китайский чай, напитки на его основе, а также десерты. Если вы хотите прикоснуться к философии чайной культуры, то непременно попробуйте чай в сифоне с таволгой, брусникой, апельсином и можжевельником( 360 руб.), масалу на соевом молоке( 290 руб.) или тодди с шиповником( 250 руб.). Пространство располагает провести час-другой за чашкой чая и с книгой в руках. Об этом также позаботились владельцы: в стенах чайной можно найти большую подборку шедевров зарубежной и отечественной литературы.
ДОМ- ПЕКАРНЯ "ДЕМИДОВЫХ"
ул. Ленина, 46а
Дом-пекарня "Демидовых" беспрецедентно совместила современную атмосферу с достоинством архитектурного наследия и эстетикой гастрономии купеческих времен. Создатели решили возродить утраченные вкусы гастрономической традиции и готовить хлеб по традиционным технологиям середины прошлого века. Кроме того тут можно найти свежеиспеченный европейский хлеб: итальянская Чиаббата и Панини, французский багет, и, конечно, классический круассан. Особое внимание уделяется созданию новых авторских пирожных и печенья, основанных на известных рецептах. В меню пекарни- торт с малиной и белым бельгийским шоколадом "Малиновый закат инфантильности", яблочное пирожное "Ньютон был веганом", шоколадное "Препати у Кати", тарталетка "Айседора с малиной" и эклер "Ванильный классицизм". В основном меню сделан акцент на домашнюю и европейскую кухню с использованием большого количества локальных продуктов. Всю гастрономию пекарни и кондитерской можно как попробовать в кафе, так и брать с собой.
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