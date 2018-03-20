Где поесть. Новые места в Перми

THE HOUND

Тополевый переулок,5

Меню составлено из понятных и достаточно простых блюд, но с авторским акцентом. Классические рецепты осмыслены по-новому: традиционное блюдо гавайских рыболовов- ахи поке- подается с тунцом и свежими овощами в сопровождении лаймово-медового соуса, тунец в салате нисуаз уложен на "подушку" из маслин, печеного перца и каперсов, а тартар из говядины благородно сочетается с кусочками хурмы. Большая порция зажаренного со специями и травами цыпленка Табака станет фирменным блюдом для компании из двух человек( или одного очень голодного гостя). Абсолютный хит- топ-блейд стейк с вяленными черри и перепелиными желтками на гнездах из пармезана демонстрирует эталонную прожарку, а значит- сочность и аромат.

Винная и пивная карты предлагает необычный выбор и похожа на географический справочник: Франция предлагает игристые и сухие вина, Англия- овсяный стаут, а Бельгия- ламбик, сидр и эль.

Лучшая сделала кошелька и желудка в The hound- это деловые обеды. Меню бизнес-ланча в ресторане- разнообразное и утверждается на каждую неделю новое, что не заставляет гостя заскучать и пересытиться обедами в ресторане.