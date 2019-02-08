Ресторан Sister's Bar выставили на продажу

Одно из самых известных заведений в центре Перми предлагают купить за 3,5 миллиона рублей. В эту сумму входит оборудование, все наработки, дизайн, меню. Основная часть сотрудников в случае, если с ними договорится будущий покупатель, тоже готова продолжить работу. Помещение находится в аренде, оно в стоимость не входит.

Владельцы бизнеса сестры Алевтина и Ксения Тютиковы сообщили, что после продажи ресторана займутся новым гастрономическим проектом.