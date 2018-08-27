«Вкус места» по-пермски

В рамках фестиваля «Гений места» пять пермских ресторанов решили объединиться в гастрономический проект «Вкус места».

В течение недели они будут подавать гостям блюда и напитки, связанные с историей Перми и известными людьми, жившими здесь в разные эпохи: купцами Строгановыми, Великим князем Михаилом Александровичем, антрепренёром Сергеем Дягилевым и меценатом Николаем Мешковым.

«Вкус места» занял сразу пять площадок: кафе «Улитка», ресторан-энотека La Bottega, бары Rob Roy и Gatsby’s, а также мясной ресторан «Партизан». В каждом заведении до 31 августа можно попробовать уху из стерляди, печень по-строгановски, картофель с осетровым балыком и чёрной икрой, яблочный пирог, уральский лимонад на берёзовом соке и другие блюда.