Где в Перми посмотреть матчи ЧМ-2018

Уловка 22

ул. Максима Горького, 22

Гастропаб стал выбором футбольных болельщиков не только за большой экран и уютный интерьер, но и за достойную кухню, которая сочетает в себе гастрономию трех стран – европейскую, мексиканскую и русскую. Мидии, тушеные в белом вине, фирменные медальоны из говядины в соусе Ворчестер, сельдь на хрустящих тостах, тигровые креветки гриль, сырные палочки во фритюре, острые куриные крылышки в соусе BBQ, и, конечно же, мясной тартар – вот, что помогает ценителям футбола поддерживать любимые команды на протяжении всех матчей. А отметить гол можно сделав заказ из обширной барной карты – это может быть британский стаут со вкусом карамели или, к примеру, бельгийский эль с лимонно-фруктовым вкусом. Забронировать стол можно по телефону +7(342)2887722.