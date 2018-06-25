Где в Перми посмотреть матчи ЧМ-2018
Летом 2018 года в России спорт придет в общепит: смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу в пабы и рестораны явятся даже неофиты. Рассказываем, где следить за игрой не только удобно, но и вкусно.
Советская ул., 52
Болеть за наших с размахом нужно обязательно с бургерами из премиальной говядины и свежей пшеничной булочки собственного производства. Специально для чемпионата проапгрейдили меню, добавив куриные крылышки «Форвард» с соусом Дьяболо, сырные шарики «Оле-оле» с клюквенным соусом, а также монументальный «Фан бургер» с двумя котлетами и колбасками в соусе чимичурри. А для юных фанатов Лионеля Месси и Неймара есть специальные детские бургеры с говядиной и куриным филе. Попробовав сытный ланч меньше 160 рублей, можно выпить за победу – крафтовое пиво, чилийское вино или лимонад с апельсином и имбирем. Забронировать стол можно по телефону +7(909)1041430.
Осинская ул., 2А
За глубоким футбольным инсайдом надо идти в шотландский паб с уникальной для Перми системой true cost («истинная стоимость»), где обычно собираются самые серьезные фанаты. Чтобы сойти за своего, нужно не только знать стартовые составы сборных, но и выбирать из меню фиш энд чипс, говяжий стейк из премиальной новозеландской говядины, свиную рульку и мидии и просить разлить по бокалам настоящее шотландское и английское пенное. Забронировать стол можно по телефону +7(342)2055639.
Формат true cost предполагает собой оплату входного билета – «фикса», – далее все заказанные блюда и напитки оплачиваются по себестоимости.
Тополевый переулок, 5
Уютное заведение в самом модном квартале Перми от создателей сети Old Moose – гарант того, что с пенным там все в порядке. Для активных болельщиков в меню сытные закуски, например, колбаски чоризо собственного производства с салатом коул-слоу или креветки гриль с фруктовой сальсой на ананасе. Лайфхак – каждый вторник можно заказать два стейка по цене одного. Забронировать стол можно по телефону +7(342)2031405.
ул. Куйбышева, 95Б
Когда у вас большая, шумная компания, то для просмотра важных трансляций лучшего всего собираться в баре на самой высокой точке Перми, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Зал «Мята Lounge» оборудован HD-экраном и многоканальной аудиосистемой, так что эффект присутствия обеспечен. Бармены предлагают любителям футбола массу интересных сортов пива, а кухня – широкое разнообразие закусок: теплый ростбиф с молодым картофелем, мраморные колбаски, чесночные гренки, запеченные куриные крылья, креветки на гриле и крабовые клешни с соусом тар-тар. Забронировать стол можно по телефону +7(964)1878178.
ул. Максима Горького, 22
Гастропаб стал выбором футбольных болельщиков не только за большой экран и уютный интерьер, но и за достойную кухню, которая сочетает в себе гастрономию трех стран – европейскую, мексиканскую и русскую. Мидии, тушеные в белом вине, фирменные медальоны из говядины в соусе Ворчестер, сельдь на хрустящих тостах, тигровые креветки гриль, сырные палочки во фритюре, острые куриные крылышки в соусе BBQ, и, конечно же, мясной тартар – вот, что помогает ценителям футбола поддерживать любимые команды на протяжении всех матчей. А отметить гол можно сделав заказ из обширной барной карты – это может быть британский стаут со вкусом карамели или, к примеру, бельгийский эль с лимонно-фруктовым вкусом. Забронировать стол можно по телефону +7(342)2887722.
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