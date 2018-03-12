Ресторан итальянской кухни Lombardia обновил меню

Мы приписываем заглавное блюдо- равиоли с лососем и базиликовым соусом- брать с пиццей с брезаолой: хрустящее тесто из коренной итальянской муки, напитанное вяленой говядиной, замаринованной в вине, грушей и сыром горгонзола- это мечта любого гурмана. Кстати, процесс создания теста для пиццы- это целое искусство. В рецепте важен каждый грамм, качество ингредиентов, температура воды и даже влажность в цеху, где готовится тесто. Особенное внимание уделяется хранению теста- оно никогда не подвергается заморозке.