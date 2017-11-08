«Эксмо» выпустит две книги пермского шеф-повара

Книжное издательство «Эксмо» выпустит книги о перуанской кухне и кухне севера России в авторстве Рашида Рахманова. Новое лицо в российской кулинарной литературе является сегодня шеф-поваром пермского ресторана. Куратором совместного творчества пермского повара и российского издательства выступила редакционный директор московского кулинарного журнала «ХлебСоль».

По словам Рахманова, это будет первое практическое пособие и рецептурник перуанской кухни в России на русском языке, а также книга о кухне севера России. Релиз намечен на начало лета 2018 года. Шеф-повар планирует сделать книги интересными не только для домохозяек, но и для профессиональных кулинаров.

Отметим, Пермь — второй город в России после Москвы, где представлена перуанская кухня.

Фото: Gastroport