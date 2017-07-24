В Перми откроется итальянский ресторан сети Restunion

Первый уровень ресторана будет приспособлен для семей, дети смогут поиграть в специальной комнате, а взрослые насладиться меню кофейни. Второй уровень ресторана собираются сделать более тихим, для уединений и отдыха. А в летнее время и хорошую погоду ресторан планирует открывать веранду, которая расположиться на балконе.

Директор по развитию сети ресторанов Restunion Юрий Пирожков прокомментировал: «Мы открываем ресторан в «Новом центре», понимая, что совсем скоро это место станет точкой притяжения всех пермяков. К открытию каждого ресторана мы подходим со всей ответственностью, продумывая все до мелочей — от предметов интерьера и рекламной кампании открытия до меню и индивидуальных особенностей ресторана, определяемых его месторасположением».

Сейчас руководство нового заведение обдумывает название, а открыться они планируют уже в конце этого года.