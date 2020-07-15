Власти Пермского края расширили понятие «летнее кафе»

Сегодня, 15 июля, врио губернатора Дмитрий Махонин подписал Указ о деятельности летних кафе. Согласно документу, к ним относятся кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счет снятия панорамных окон. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Таким образом, вернутся к работе смогут нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить «летники» или веранды на тротуарах, но способные оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных окон.

В министерстве промышленности и торговли Пермского края пояснили, что при организации работы подобных помещений должно быть организовано постоянное свободное циркулирование воздуха. Снятие стандартных окон будет расценено как нарушение Указа о мероприятиях, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекцией. С 16 июля представители краевого министерства будут осуществлять проверки предприятий общественного питания на соблюдение установленных правил.

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