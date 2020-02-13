Пермяки распробовали еду на дом

Аналитики МТС Банка проанализировали затраты жителей Прикамья за январь 2020 года. Самую большую динамику показала категория «Доставка еды на дом»: количество транзакций больше аналогичного периода прошлого года на 57%. Пермяки в среднем потратили на эту услугу в 7,5 раз больше, чем годом ранее, но средний чек вырос всего на 4%. По мнению аналитиков, это связано с тем, что сервисы доставки еды в Перми стали более разнообразны и удобны. По-прежнему астут затраты на продукты. За последние пару месяцев жители чаще бывали в магазинах и супермакретах: количество транзакций увеличилось на 14%, а средние траты на одну карту выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом средний чек больше прошлогоднего всего на 7%.

Пермяки также стали чаще бывать в кафе и ресторанах. Количество транзакций в январе выросло на 13%, а средний счет – на 4%. Наибольший рост посещаемости показали бары и ночные клубы, здесь по сравнению с прошлогодним периодом количество транзакций увеличилось на 39%, в ресторанах рост составил 10%, а в столовых, заведениях быстрого питания или фастфуде, наоборот, количество покупок снизилось на 2%. По словам аналитиков, пиковый рост популярности ночных заведений в основном пришелся на новогодние каникулы. Снижаются затраты на посещение кинотеатров: средняя стоимость билетов составила 715 рублей, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Также пользователи карт предпочли сэкономить на путешествиях, выбрав более бюджетные варианты поездок: несмотря на то, что количество транзакций в этой категории снизилось всего на 2%, общие затраты упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.