В Перми пройдет коктейльный научпоп про любовь, секс и отношения

С 18.00 до 23.30 13 февраля пройдет «Коктейльный научпоп». В течение вечера участники будут переходить из бара в бар и слушать научно-популярные лекции, общая тема которых любовь, секс и отношения.

Маршрут стартует в баре «Наступило время пива» с лекции нейробиолога Софьи Куликовой «Гормоны + Нейроны = Любовь или Нейроэндокринология флирта». Следующая остановка – бар The Botanist. Там биологи Валерий Жук и Елена Ефимик прочитают лекцию «"Эволюционный скандал" и удивительные ухищрения: как встречаются, влюбляются, женятся растения и животные». Третья точка на карте – бар Kavinsky и лекция «Грязные словечки: что мы чувствуем, говоря о сексе?» лингвиста Алексея Малова. Заключительной лекцией станет «Неконфетный период: как мы адаптируемся и притираемся друг к другу в отношениях» психолога Андрей Никитина в баре Panopticum.

Все вырученные средства с мероприятия пойдут на организацию научно-популярного фестиваля про космос и космонавтику Yuri's Night-2020 в Перми.

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