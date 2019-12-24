На новогоднем маршруте города появятся «зоны обогрева»

Как сообщает пресс-служба администрации города, на трех новогодних маршрутах в центре Перми, в Кировском и Мотовилихинском районах будут организованы «зоны обогрева» — места, куда можно зайти погреться, выпить горячий чай и воспользоваться туалетом.

К кампании присоединились 13 кафе города: «Шавермалэнд», «Софья», «Shaurma №1», лобби-бар в холле гостиницы «Урал» и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь. «Зоны обогрева» будут обозначены специальными навигационными элементами и начнут свою работу с 30 декабря до конца января.