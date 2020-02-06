Cвадебное агентство ОK WEDDING: праздник и ничего лишнего

Свадебная и event-индустрии разные, но они дополняют друг друга. Для меня это деление происходит на интуитивном уровне, это как эстрадный вокал (event) и академический (свадьбы) — данные вокалиста, подход и техники разные, хотя дело, в принципе, одно.

Скоро я поняла, что такая глубоко личная история, как чья-то свадьба, невозможна без тесного контакта с заказчиками. Доверие нужно завоевывать с первой встречи, а влюбленные, как никто иной, чувствуют фальшь. Поэтому мой главный принцип в работе — это искренность и честный подход.

Если говорить о моде, то сейчас в тренде минимализм. Для меня он выражается в бережном отношении к паре и всему, что их окружает, гармонии и красоте в деталях, а также в реализации идей без дополнительных затрат.

Высок запрос и на конфиденциальность: пары не хотят, чтобы фото- и видеоматериалы с их свадьбы публиковались, для них важно сохранить эти воспоминания и эмоции внутри семьи.

Кроме того, при организации праздника важно найти специалистов, подходящих паре по темпераменту. Я тонко чувствую эмоциональное состояние людей, поэтому понимаю, кого нужно включить в работу на данном конкретном мероприятии, а на проектах лично сотрудничаю со всеми подрядчиками. По первому звонку или построению письма понятно, как пройдет встреча и нужно ли ее назначать. Список профессионалов в свадебной индустрии очень узкий, в этой сфере важны рекомендации и проверенные специалисты.

Стилист: Алена Сударикова

Образ: Надя Царапки

Декор: Pascal Flowers

Фото: Сергей Коротков

Видео: Александр Морозов