Организация свадьбы — это поиск единственно верного решения среди множества вариантов, и преуспеть в этом деле без опытного проводника практически невозможно. Корина Осташ и ее свадебное агентство ОK WEDDING создают свадьбы мечты, ориентируясь на историю и энергетику пары, используя актуальные тренды и подмечая каждую деталь.
Cвадебное агентство ОK WEDDING: праздник и ничего лишнего
Корина Осташ
Генеральный директор свадебного агентства OK WEDDIND
Я начала свой путь в event-идустрии, не имея опыта в данной сфере, а опираясь на одно только желание создавать незабываемые дни для других людей. Из всех направлений мне больше всего нравились свадьбы: я легко находила общую волну с парами, понимала, что им нужно для счастья в этот особенный день. Поэтому стала активно изучать эту сферу и практиковаться в организации свадеб: работала в одном из топовых агентств в Москве, проходила курсы в Нижнем Новгороде, и, конечно, реализовывала много свадебных проектов.
Свадебная и event-индустрии разные, но они дополняют друг друга. Для меня это деление происходит на интуитивном уровне, это как эстрадный вокал (event) и академический (свадьбы) — данные вокалиста, подход и техники разные, хотя дело, в принципе, одно.
Скоро я поняла, что такая глубоко личная история, как чья-то свадьба, невозможна без тесного контакта с заказчиками. Доверие нужно завоевывать с первой встречи, а влюбленные, как никто иной, чувствуют фальшь. Поэтому мой главный принцип в работе — это искренность и честный подход.
Если говорить о моде, то сейчас в тренде минимализм. Для меня он выражается в бережном отношении к паре и всему, что их окружает, гармонии и красоте в деталях, а также в реализации идей без дополнительных затрат.
Высок запрос и на конфиденциальность: пары не хотят, чтобы фото- и видеоматериалы с их свадьбы публиковались, для них важно сохранить эти воспоминания и эмоции внутри семьи.
Кроме того, при организации праздника важно найти специалистов, подходящих паре по темпераменту. Я тонко чувствую эмоциональное состояние людей, поэтому понимаю, кого нужно включить в работу на данном конкретном мероприятии, а на проектах лично сотрудничаю со всеми подрядчиками. По первому звонку или построению письма понятно, как пройдет встреча и нужно ли ее назначать. Список профессионалов в свадебной индустрии очень узкий, в этой сфере важны рекомендации и проверенные специалисты.
Стилист: Алена Сударикова
Образ: Надя Царапки
Декор: Pascal Flowers
Фото: Сергей Коротков
Видео: Александр Морозов
И конечно, не бывает свадьбы без свадебного переполоха, а значит, организатору нужны гибкость, быстрота мышления и способность адаптироваться под любые изменения, моментально предлагать комфортную для всех альтернативу.
Обычно свадьбы делятся на две категории: когда все идет минута в минуту, и когда тайминг сдвигается по естественным причинам: дождь, опоздание родственников, поломка чего-нибудь и так далее, и здесь как раз спасает профессионализм, умение работать в команде.
Например, на одной из свадеб, за которую я полностью отвечала, не так пошло буквально все: в трансформатор ударила молния и всю электронику закоротило, чересчур развеселившиеся гости чуть не разнесли антикварную мебель, один из приглашенных в суматохе разбил головой фонтан… Казалось, сейчас весь праздник разрушится, но благодаря работе моей команды для гостей быстро организовали шоу под открытым небом, за которым они могли наблюдать из-под зонтов, а вернувшись в помещение, они окунулись в романтическую атмосферу, созданную множеством свечей и фонариков. Это не просто забавная история, но и большой комплимент нам, как организаторам: если в случае непредвиденной ситуации гостям кажется, что все так и задумывалось, — значит мы сделали все для того, чтобы свадьба могла по праву называться идеальной.
Фото: Женя Дубова
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Свадебное агентство ОK WEDDING
Телефон: +7 (915) 207-08-27
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