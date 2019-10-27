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Ручные вещи: благотворительный аукцион от журнала "НН.Собака.ru"

Вещи - это не только мода и тренды, это истории, стоящие за каждым предметом гардероба. Журнал «НН.Собака.ru» предлагает начать делиться своими историями!

Мы запускаем серию благотворительных аукционов, на которых вы можете подарить новую жизнь сумке, которая лежит на полке, как напоминание о закончившихся отношениях, туфлям, купленным по поводу свадьбы лучшей подруги, которые вы больше не надевали, куртку из прошлого, которая не вписывается в ваш обновленный гардероб… Словом, мы рады любой хорошей, интересной дизайнерской вещи, которой не хватает ваших любви и внимания. Мы найдем ей новые, надежные руки, а средства, вырученные с продажи, отдадим на благотворительность.

Для того, чтобы вещи обрели свой голос, мы просим всех жертвователей оставлять свои контакты. Ведь мы делимся не просто одеждой, а энергией, и всегда важно знать имя того, чьи руки касались данного предмета первыми.

К каждому лоту аукциона мы хотим приложить небольшой рассказ о том, как он появился у предыдущего хозяина и за что был любим. Если вы решили принять участие в нашем проекте, принесли вещь и оставили контакты, с вами обязательно свяжется наш журналист. Мы не будем передавать контакты третьим лицам и размещать информацию о вас без разрешения.

Передать вещи вы можете на стойке администрации в галерее FUTURO, где вас будет ждать брендированная витрина проекта «Ручные вещи».

Ваше совместной прошлое с одеждой и аксессуарами требует уважения, поэтому пожалуйста, приносите вещи чистыми и аккуратно сложенными – это не только продлит им жизнь, но и увеличит шансы найти новый дом.

Не стесняйтесь делать добро, и давайте вместе найдем ручным вещам новые, нежные руки.

Anabaz,
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