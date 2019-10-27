Мы запускаем серию благотворительных аукционов, на которых вы можете подарить новую жизнь сумке, которая лежит на полке, как напоминание о закончившихся отношениях, туфлям, купленным по поводу свадьбы лучшей подруги, которые вы больше не надевали, куртку из прошлого, которая не вписывается в ваш обновленный гардероб… Словом, мы рады любой хорошей, интересной дизайнерской вещи, которой не хватает ваших любви и внимания. Мы найдем ей новые, надежные руки, а средства, вырученные с продажи, отдадим на благотворительность.

Для того, чтобы вещи обрели свой голос, мы просим всех жертвователей оставлять свои контакты. Ведь мы делимся не просто одеждой, а энергией, и всегда важно знать имя того, чьи руки касались данного предмета первыми.

К каждому лоту аукциона мы хотим приложить небольшой рассказ о том, как он появился у предыдущего хозяина и за что был любим. Если вы решили принять участие в нашем проекте, принесли вещь и оставили контакты, с вами обязательно свяжется наш журналист. Мы не будем передавать контакты третьим лицам и размещать информацию о вас без разрешения.

Передать вещи вы можете на стойке администрации в галерее FUTURO, где вас будет ждать брендированная витрина проекта «Ручные вещи».

Ваше совместной прошлое с одеждой и аксессуарами требует уважения, поэтому пожалуйста, приносите вещи чистыми и аккуратно сложенными – это не только продлит им жизнь, но и увеличит шансы найти новый дом.

Не стесняйтесь делать добро, и давайте вместе найдем ручным вещам новые, нежные руки.