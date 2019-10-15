Первый нижегородский питчинг фешн-проектов.

С 15 по 28 октября мы принимаем ваши проекты и презентации, которые смогут изменить или полностью перевернуть отношения Нижнего Новгорода и моды. Музейные и арт-инициативы? Создание профессионального сообщества? Круглые столы, недели моды, инвестиционные проекты и саммиты – граница возможного существует только в вашем воображении! Присылайте ваши заявки и презентации на адрес info@sobakann.ru 28 октября закончится прием заявок и начнется отбор лучших проектов. Самые перспективные, сумасшедшие и интересные идеи будут представлены создателями на встрече с представителями фешн-сообщества, городской администрации и экспертами из Москвы.