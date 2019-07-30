Фотокросс от фестиваля веб-сериалов Realist

Для всех, кто мечтал приобщиться к миру кино или просто заглянуть на бекстейдж и узнать как рождается магия, журнал «НН.Собака.ru» и фестиваль веб-сериалов Realist устраивают фотокросс.

Нижний Новгород на несколько дней превратился в столицу производства веб-сериалов: в рамках фестиваля Realist Web Fest в городе пройдут съемки пилотных серий новых проектов от ведущих киношкол России и зарубежья. Для того, чтобы увидеть как работает магия кино, вовсе не обязательно толкаться в массовке или искать знакомых, близких к киношным кругам. Достаточно вооружиться картой, смартфоном, и отправиться на локации, где молодые режиссеры и актеры делают новое российское кино.

Каждый день «НН.Собака.ru» будет публиковать маршруты съемочных групп, чтобы любой желающий мог не просто посмотреть на то, как утроен кинопроцесс, но выиграть приз – приглашение на церемонию закрытия Realist Web Fest, которая пройдет 6 августа в Premio Centre. Для того, чтобы попасть на закрытую вечеринку, нужно побывать минимум в трех локациях и выложить оттуда фото с хештегами #sobakarealist и #WebstarT

Автор лучших фото получит два пригласительных на закрытие фестиваля, количество фото не ограничено.

День первый – 30 июля

Кино.Платформа Potentia

10.00-15.00

Локации:

Кремль

Стадион «Нижний Новгород»

Драматический театр

Отель Azimut, ул. Заломова, 2

Печерский монастырь

Школа кино Свердловской киностудии

Начало съемок 9.30

Локации:

Пл. Минина и Пожарского

Чкаловская лестница

ул. Рождественская

Бугровское кладбище

ул. Пушкина, 34

Кожевенная ул.

Abelyan Art School (Армения)

Начало съемок 11.30

Локации:

Мытный рынок

ул.Большая Покровская

ночной Нижний Новгород

Moscow Film School

Начало съемок 10.30

Локации:

Проспект Октября, 12

Высшая школа кино Арка

12.00 - 17.30

Локации:

12.00 НГХМ, Кремль, к3

14.30-16.00 ресторан «Папаша Билли», Рождественская ул., 22

16.00-17.30 съемки рядом с рестораном «Папаша Билли»

Baltic Film and Media School (Эстония)

Начало съемок 10.00

Локации:

Гостиница «Александровский сад»

Георгиевский съезд, 3

Мастерская социального кино (Беларусь)

6.00-10.00

Локации:

Нижегородская канатная дорога