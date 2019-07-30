Фотокросс от фестиваля веб-сериалов Realist
Для всех, кто мечтал приобщиться к миру кино или просто заглянуть на бекстейдж и узнать как рождается магия, журнал «НН.Собака.ru» и фестиваль веб-сериалов Realist устраивают фотокросс.
Нижний Новгород на несколько дней превратился в столицу производства веб-сериалов: в рамках фестиваля Realist Web Fest в городе пройдут съемки пилотных серий новых проектов от ведущих киношкол России и зарубежья. Для того, чтобы увидеть как работает магия кино, вовсе не обязательно толкаться в массовке или искать знакомых, близких к киношным кругам. Достаточно вооружиться картой, смартфоном, и отправиться на локации, где молодые режиссеры и актеры делают новое российское кино.
Каждый день «НН.Собака.ru» будет публиковать маршруты съемочных групп, чтобы любой желающий мог не просто посмотреть на то, как утроен кинопроцесс, но выиграть приз – приглашение на церемонию закрытия Realist Web Fest, которая пройдет 6 августа в Premio Centre. Для того, чтобы попасть на закрытую вечеринку, нужно побывать минимум в трех локациях и выложить оттуда фото с хештегами #sobakarealist и #WebstarT
Автор лучших фото получит два пригласительных на закрытие фестиваля, количество фото не ограничено.
День первый – 30 июля
Кино.Платформа Potentia
10.00-15.00
Локации:
Кремль
Стадион «Нижний Новгород»
Драматический театр
Отель Azimut, ул. Заломова, 2
Печерский монастырь
Школа кино Свердловской киностудии
Начало съемок 9.30
Локации:
Пл. Минина и Пожарского
Чкаловская лестница
ул. Рождественская
Бугровское кладбище
ул. Пушкина, 34
Кожевенная ул.
Abelyan Art School (Армения)
Начало съемок 11.30
Локации:
Мытный рынок
ул.Большая Покровская
ночной Нижний Новгород
Moscow Film School
Начало съемок 10.30
Локации:
Проспект Октября, 12
Высшая школа кино Арка
12.00 - 17.30
Локации:
12.00 НГХМ, Кремль, к3
14.30-16.00 ресторан «Папаша Билли», Рождественская ул., 22
16.00-17.30 съемки рядом с рестораном «Папаша Билли»
Baltic Film and Media School (Эстония)
Начало съемок 10.00
Локации:
Гостиница «Александровский сад»
Георгиевский съезд, 3
Мастерская социального кино (Беларусь)
6.00-10.00
Локации:
Нижегородская канатная дорога
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