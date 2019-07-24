Темой ужина стала встреча традиционного и современного подходов в виноделии и гастрономии. Игристое с более чем вековой историей соседствовало с новыми для Абрау Дюрсо тихими винами, а меню, подготовленное столетие назад для Николая II и его семьи, подали в актуальном переложении.

Коктейль Беллини по-нижегородски и гатчинская форель, лангустины в вуали из вермута и цыпленок, фаршированный паштетом с трюфелями – современный ужин, достойный, тем не менее, императора.

В лучших традициях благородных собраний, гости могли в неформальной обстановке пообщаться с главным энологом Русского винного дома Абрау Дюрсо Жоржем Бланком.

текст: Анастасия Базилева

фото: Наташа Арсланова