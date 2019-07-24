Смесь французского с нижегородским
17 июля в галерее Futuro прошел исторический ужин от дома Абрау Дюрсо и нижегородского шеф-повара Александра Николаенко. Гостей ждали имперского размаха меню и современный взгляд на винную карту.
Темой ужина стала встреча традиционного и современного подходов в виноделии и гастрономии. Игристое с более чем вековой историей соседствовало с новыми для Абрау Дюрсо тихими винами, а меню, подготовленное столетие назад для Николая II и его семьи, подали в актуальном переложении.
Коктейль Беллини по-нижегородски и гатчинская форель, лангустины в вуали из вермута и цыпленок, фаршированный паштетом с трюфелями – современный ужин, достойный, тем не менее, императора.
В лучших традициях благородных собраний, гости могли в неформальной обстановке пообщаться с главным энологом Русского винного дома Абрау Дюрсо Жоржем Бланком.
текст: Анастасия Базилева
фото: Наташа Арсланова
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