Остаемся дома - остаемся на стиле вместе с «НН.Собака.ru» и ВКонтакте!



Наряжайтесь, выкладывайте свои модные луки, не выходя из дома, ставьте хэштег #собаканакарантине_нн, а мы выберем самые яркие и интересные образы и сделаем из них светскую хронику!



Также самых стильных участников пригласим на вечеринку Best Dressed от журнала «НН.Собака.ru» в конце года, на которой самый стильный домосед, запустивший фото ВКонтакте, получит специальный приз от соцсети!



А для вдохновения вот вам фото тех отчаянных модников, которые уже поучаствовали во флешмобе: Никита Намаконов и Елена Бородина дышат воздухом на балконе, Наталия Урядникова выгуливает котика, Алла Юргель остается на стиле, Veronika Sorin делится стильным способом маскировки отросших за время карантина корней, а наш светский обозреватель Светлана Голованова устраивает файв-о-клок по всем правилам аристократического дресс-кода.



Наряжаемся и машем!

Первые итоги - в конце апреля