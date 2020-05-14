В индийском плену: история нижегородки, которая почти месяц не могла вылететь из Дели.

Я поехала учиться на инструктора по йоге первого марта. Индия еще была безопасна и никаких предупреждений от властей относительно коронавируса не было. Первый случай заражения зафиксировали только семнадцатого числа, но это было что-то далекое и совсем не про нас. Мы жили на родине йоги, в Ришикеше, учились на инструкторов, там, где когда-то учились йоге знаменитые «Битлз» и не думали о плохом.

Обратные билеты были на первое апреля, въезд и выезд в Индии еще не закрыли, ни у кого из нашей группы не было никаких признаков заражения, нас регулярно осматривали врачи, да и с17 марта мы не покидали территорию школы. Словом, не было ощущения, что что-то идет не так.

Когда стало известно, что Индия закрывает воздушное сообщение, мы попытались связаться с МИД и Российским посольством. Вот тогда начались проблемы! Удалось связаться с ними только через 4 дня.

Выяснилось, что последний рейс в Россию будет 25 марта. В аэропорту нужно было быть не позднее 23.00, о чем нам сообщили только утром того же дня, а все перемещения между штатами в Индии уже были запрещены. Таксистов оказалось не найти: из страха, что что у всех белых людей "корона", а у них семьи по 20 человек и много стариков. Так мы не смогли приехать в аэропорт 25 марта и остались в школе.