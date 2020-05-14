Ирина Якимова, вылетая рейсом Москва-Дели в начале марта, не думала, что путешествие в Индию превратится из волнующего приключения в настоящий тест на выживание.
В индийском плену: история нижегородки, которая почти месяц не могла вылететь из Дели.
Я поехала учиться на инструктора по йоге первого марта. Индия еще была безопасна и никаких предупреждений от властей относительно коронавируса не было. Первый случай заражения зафиксировали только семнадцатого числа, но это было что-то далекое и совсем не про нас. Мы жили на родине йоги, в Ришикеше, учились на инструкторов, там, где когда-то учились йоге знаменитые «Битлз» и не думали о плохом.
Обратные билеты были на первое апреля, въезд и выезд в Индии еще не закрыли, ни у кого из нашей группы не было никаких признаков заражения, нас регулярно осматривали врачи, да и с17 марта мы не покидали территорию школы. Словом, не было ощущения, что что-то идет не так.
Когда стало известно, что Индия закрывает воздушное сообщение, мы попытались связаться с МИД и Российским посольством. Вот тогда начались проблемы! Удалось связаться с ними только через 4 дня.
Выяснилось, что последний рейс в Россию будет 25 марта. В аэропорту нужно было быть не позднее 23.00, о чем нам сообщили только утром того же дня, а все перемещения между штатами в Индии уже были запрещены. Таксистов оказалось не найти: из страха, что что у всех белых людей "корона", а у них семьи по 20 человек и много стариков. Так мы не смогли приехать в аэропорт 25 марта и остались в школе.
Оставшись, мы хотя бы смогли пройти обучение до конца, сдать экзамены и получить сертификаты об окончании программы. Следующий рейс в Россию был 1 апреля, как раз на него у нас с подругой были куплены билеты, но посольство отказало нам в помощи по трансферу до аэропорта. В итоге мы 3 дня делали разрешения на передвижение по штатам Индии до аэропорта. Нам помогали совершенно чужие люди: русские, проживающие в Индии, сами индийцы, школа йоги, в которой мы обучались…
Из Ришикеша ехало пятьдесят человек на автобусе и одиннадцать человек из школы на такси, в их числе были и мы. Дорога была трудной с бесконечными проверками полицейских, в руках которых были длинные бамбуковые палки, и военных. Когда мы приехали в аэропорт, выяснилось, что «Аэрофлот» перепродал билеты и двести человек остались в аэропорту, половина с билетами на этот рейс. Нетрудно догадаться, что мы были в числе оставшихся «счастливчиков».
Посольство разместило всех «застрявших» в хорошем отеле с хорошим питанием, но через восемь дней переселили в отель класса люкс ITC Maurya. Оказалось, это не было переменой к лучшему. Заселяли нас с эвакуационного входа, кормили в комнатах, оставляя еду под дверью. Еда была отвратительной: низкого качества фастфуд, из некачественных продуктов. Однажды, например, подали сырую картошку, залитую непонятным горячим соусом. Но выбора у нас не было – доставка другой еды и вообще чего-либо, была запрещена!
Так я оказалась в госпитале с диагнозом «острый колит», который возникает вследствие некачественного или загрязненного питания.
Посольство заставило меня написать расписку, что все расходы на лечение я несу сама. Сказали, что после выписки в отель обратно не возьмут, хотя анализ на коронавирус мне сделали и он был отрицательным.
Больше всего поражают люди, которые встречаются в сложных жизненных ситуациях. Много просто замечательных, отзывчивых и при этом абсолютно незнакомых людей, которые готовы бескорыстно прийти на помощь.
Поражают и те, кто безразлично относится к соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию – сотрудники нашего посольства – например, Федоров Андрей Викторович, старший советник, заведующий консотделом.
Просто позор…С людьми таким людям работать нельзя!
Хочу выразить благодарность главному врачу посольства Колесникову М.В., который оказывал всяческое содействие.
2 мая мы прилетели домой. Это был трудный перелет – меня хотели снять с рейса по состоянию здоровья, но я все же дома. Благодарю правительство Нижегородской области и нашего губернатора Никитина Г.С., а также Гусеву О.Ю., Камнева Д.Ю. за организацию нашей безопасной доставки домой. А также всю свою семью, друзей и знакомых за поддержку, без них я бы не справилась!
Нахожусь дома, на самоизоляции в одиночестве и продолжаю лечение. Впереди оригинальный день рождения, в одиночестве, с подарками под дверью.
Все испытания пройдены и все уже хорошо.
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