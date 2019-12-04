Фестиваль сноубординга Termitory пройдет в Сочи

На протяжение всего уикенда на территории фестиваля Termitory будет работать школа сноубординга, где представители Российской Федерации сноуборда – профессиональные райдеры и участники Олимпийских Игр, научат каждого желающего не только стоять на доске и проезжать первые линии на склоне, но и дадут мастер-классы для тех, кто уже уверенно чувствует себя как на трассах, так и в сноу-парке. Тех, кто не знает с какой стороны подойти к сноуборду ждет специальный подход, чтобы за короткое время освоить правильную технику и научиться спокойно кататься и не бояться склонов. К тому же, подготовлена обширная обучающая программа для всех уровней и различные соревнования для любой категории – от «новичка» до «профи». Стать участником таких сессий можно и тем, у кого нет своих сноубордов и экипировки – на фестивале откроются тест-центры с новой сноубордической коллекцией бренда Termit.

Помимо катания, на территории будет работать множество развлекательных площадок с возможностью «прокачать» свою доску и кастомизировать одежду и любые аксессуары, сделать новую татуировку от одних из лучших московских мастеров из студии Love Life Tattoo, посмотреть кино о сноубординге в специальном уличном кинотеатре с потрясающим видом на горы, чтобы еще больше проникнуться духом этой культуры, спорта и комьюнити, поиграть в PS4, Dendy, в комфортной чилл-зоне. В вечернее время развлекательная программа не только не закончится, но и усилится музыкальным лайнапом из выступлений популярных российских групп и модных столичных диджеев. Артисты сделают все для того, чтобы каждый отрывался на танцполе, как в последний раз, а фестивальные выходные запомнились надолго!

Фестиваль Termitory – в первую очередь, мероприятие, где каждый гость сможет почувствовать себя «в своей тарелке», даже если никогда ранее не стоял на доске, приобщиться к культуре сноубординга и весело провести время в компании единомышленников.

Мероприятие пройдет в Сочи на курорте «Роза Хутор» на склонах 1170 м.

Участие бесплатное.

Фото: архив организаторов