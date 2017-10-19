В Нижегородском художественном музее пройдут уроки йоги

В Нижегородском государственном художественном музее продолжаются занятий йогой. Следующий урок пройдет в субботу, 21 октября, сообщается в группе проекта «Йога в музее».

Занятия проходят под классическую музыку среди экспонатов с тренером Екатериной Сидягиной. В программу урока входит не только практика йоги, но и экскурсия от сотрудников музея.

Урок начинается в 10 утра. Стоимость участия -  500 рублей. Записаться можно здесь. 

Нижегородский государственный
художественный музей
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