В Нижегородском художественном музее пройдут уроки йоги
В Нижегородском государственном художественном музее продолжаются занятий йогой. Следующий урок пройдет в субботу, 21 октября, сообщается в группе проекта «Йога в музее».
Занятия проходят под классическую музыку среди экспонатов с тренером Екатериной Сидягиной. В программу урока входит не только практика йоги, но и экскурсия от сотрудников музея.
Урок начинается в 10 утра. Стоимость участия - 500 рублей. Записаться можно здесь.
|Нижегородский государственный
художественный музей
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