В Нижегородском художественном музее пройдут уроки йоги

В Нижегородском государственном художественном музее продолжаются занятий йогой. Следующий урок пройдет в субботу, 21 октября, сообщается в группе проекта «Йога в музее».

Занятия проходят под классическую музыку среди экспонатов с тренером Екатериной Сидягиной. В программу урока входит не только практика йоги, но и экскурсия от сотрудников музея.

Урок начинается в 10 утра. Стоимость участия - 500 рублей. Записаться можно здесь.