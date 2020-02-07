В 1994 году в России появился институт брачного договора. Но несмотря на двадцатипятилетнюю историю на процедуру заключения подобных соглашений до сих пор решаются немногие. Юрист Юлия Продан рассказывает, почему брачный договор не является проявлением недоверия, а наоборот — признак заботы о супруге и будущем отношений.
Юрист Юлия Продан: "Брачный договор не является проявлением недоверия"
К сожалению, люди таковы, что, когда в деле замешаны чувства, любое обращение к доводам рассудка кажется им проявлением недоверия и нелюбви. Особенно это касается вступления в брак. Между тем заключение брачного договора — отличная возможность грамотно составить соглашение о распределении общего имущества так, чтобы мысль о материальном будущем не омрачала романтические чувства.
По законодательству, все имущество, нажитое в браке, считается совместной собственностью независимо от того, работал супруг или нет и на кого оформлена эта собственность: все делится поровну независимо от потраченных или заработанных средств каждого из супругов. Смысл договора заключается в том, чтобы исключить ситуации, когда при расставании начинается дележка всего и вся. При этом «кабальный» договор, согласно которому все отходит одному из супругов, а второй остается ни с чем, всегда может быть оспорен, ведь раздел должен быть разумным, иначе суд признает договор недействительным.
Брачный договор может заключаться не только перед вступлением в брак, но и после регистрации брака. Более того, так как нет смысла делить то, чего еще нет, зачастую брачные договоры заключаются именно после нескольких лет брака и появления совместной собственности, а также перед расторжением брака или банкротством одного из супругов, чтобы защитить имущество. Стороны могут прописать в договоре момент его вступления в силу, а также условия его расторжения и изменения, более того, можно заранее условиться о сроках его действия. Это документ, выражающий свободу воли двух сторон, нотариально заверенный, имеющий обязательную юридическую силу. Переиграть такой документ можно только при обоюдном согласии — расторгнуть, внести изменения, заключить новый.
Разделу подлежит исключительно совместное имущество, то есть то, что приобретено в браке и за деньги. Наследство, дарение, приватизированное имущество не относится к совместно нажитому, так же как и то, что было в собственности каждой из сторон на момент заключения брака.
Вынуждена развеять некоторые мифы, которые пришли к нам из западного кинематографа. Институт брачного договора в России касается исключительно жены, мужа и их общего имущества. В нем нет и не может быть пунктов о положении и опеке детей, личных отношениях супругов или выполнении бытовых и супружеских обязанностей. Вы не сможете отсудить дом у супруга из-за измены или немытой посуды.
Самая яркая история из моей практики — это случай пары, которая, находясь в процессе развода, составила брачный договор и сразу после этого восстановила отношения. Они продолжают жить вместе и работать каждый в своем бизнесе, не переживая, что в случае личных проблем потеряют не только любимого человека, но и выстроенное собственным трудом дело.
К сожалению, брачные договоры составляются очень редко. Исход раздела имущества по общим правилам, без такого документа, бывает крайне болезненным, и зачастую при любом решении суда кто-то останется недоволен. Суд может разделить пополам квартиру так, что каждому достанется только ее часть, загнав тем самым бывших супругов в угол, когда они не хотят проживать там вместе, но не могут договориться о продаже. Брачный договор в таких случаях дает стабильность, понимание того, кто и что вкладывает в общую копилку. Это не минус отношениям, а даже плюс. Муж понимает, что его не оберут до нитки, а жена знает, что не останется на улице без денег, находясь в декрете.
К сожалению, я пока не вижу массового всплеска заключения брачных договоров. Обычно многие знакомые, друзья, родственники консультируются, советуются, но так и не доводят дело до конца. Думаю, это так же связано с неприятием такого формата семейной жизни. Конечно, первой эмоцией при получении подобного предложения от жениха или супруга может стать тревога, но важно понимать, что брачный договор составляют не для того, чтобы лишить чего-то, а для того, чтобы гарантированно отдать что-то любимому человеку.
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Правовое агентство Юлии Продан
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