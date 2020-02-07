Юрист Юлия Продан: "Брачный договор не является проявлением недоверия"

К сожалению, люди таковы, что, когда в деле замешаны чувства, любое обращение к доводам рассудка кажется им проявлением недоверия и нелюбви. Особенно это касается вступления в брак. Между тем заключение брачного договора — отличная возможность грамотно составить соглашение о распределении общего имущества так, чтобы мысль о материальном будущем не омрачала романтические чувства.

По законодательству, все имущество, нажитое в браке, считается совместной собственностью независимо от того, работал супруг или нет и на кого оформлена эта собственность: все делится поровну независимо от потраченных или заработанных средств каждого из супругов. Смысл договора заключается в том, чтобы исключить ситуации, когда при расставании начинается дележка всего и вся. При этом «кабальный» договор, согласно которому все отходит одному из супругов, а второй остается ни с чем, всегда может быть оспорен, ведь раздел должен быть разумным, иначе суд признает договор недействительным.

Брачный договор может заключаться не только перед вступлением в брак, но и после регистрации брака. Более того, так как нет смысла делить то, чего еще нет, зачастую брачные договоры заключаются именно после нескольких лет брака и появления совместной собственности, а также перед расторжением брака или банкротством одного из супругов, чтобы защитить имущество. Стороны могут прописать в договоре момент его вступления в силу, а также условия его расторжения и изменения, более того, можно заранее условиться о сроках его действия. Это документ, выражающий свободу воли двух сторон, нотариально заверенный, имеющий обязательную юридическую силу. Переиграть такой документ можно только при обоюдном согласии — расторгнуть, внести изменения, заключить новый.