Компания открыла салон, в котором вместо классической экспозиции - интерактивные экраны, открывающие доступ ко всем автомобилям сети, и современные digital-панели для проведения online-трансляций с автосалонами компании в других городах.

Гостями автосалона абсолютно нового для России формата вчера стали сотни человек, и они первыми узнали, как это - выбирать автомобиль, не привязываясь к географическому местоположению. Внимание посетителей было приковано к интерактивному квесту между Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Краснодаром и Воронежем, который показал: для Fresh Auto больше не существует границ регионального пространства. Участвуя в "телепортации", гости могли в полной мере оценить возможности интерактивного оборудования, в мельчайших деталях рассматривая все особенности автомобилей, которые находятся в других городах - вплоть до каждой пылинки, и понять, что в современном мире нет ничего невозможного.

В ближайшее время планируется открыть более сотни таких салонов по всей России. А стартовой точкой именно Нижний Новгород, так как в компании Fresh Auto уверены: в нашем городе люди понимают, что мир не стоит на месте, и нужно постоянно двигаться дальше, открывать новые перспективы и пути развития.

Читайте также: На фестивале фотографии покажут работы финалистов.

Фото: Архив пресс-служб.