Статистика коронавируса в Нижегородской области за последние сутки

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего за время эпидемии скончался 271 человек. Общее число заболевших по области на данный момент составляет 19 024 человека. За последние сутки наш регион обогнал Московскую область по количеству заболевших - на 21 больше, чем у нас.

Таким образом, на данный момент в области болеет 6 147 человек., из них 4 с половиной тысячи находятся в больницах на амбулаторном лечении.



Ранее стало известно, что авиакомпании возобновили полеты из Стригино в южные курорты России. Прямым рейсом из Нижнего Новгорода теперь можно долететь до Сочи, Анапы, Минеральных Вод, а также Симферополя. Так же с 3 июля после временного приостановления вернулись еще три пары поездов на маршрут Москва-Нижний Новгород.

С 19 июня в столице Приволжья открылись летние веранды и террасы кафе, с допустимыми ограничениями. Проведение массовых мероприятий в заведениях все еще строго запрещено.

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