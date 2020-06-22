Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Тестирование будет проводиться на добровольной основе. Чтобы принять в нем участие, нужно заполнить анкету, а также согласие на обработку персональных данных на сайте управления Роспотребнадзора. Если ваша анкета подойдет под критерии исследования, то на указанную электронную почту придет ответ с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ.

Всего планируется провести тестирование в 22 регионах и сделать около 3 тысяч исследований.

Как сообщалось ранее, авиакомпании возобновили полеты из Стригино в южные курорты России. Прямым рейсом из Нижнего Новгорода теперь можно долететь до Сочи, Анапы, Минеральных Вод, а также Симферополя.

С 19 июня в приволжской столице открылись летние веранды и террасы кафе. Правда, с некоторыми ограничениями. В частности, за одним столиком может находиться не более четырех человек, а проведение массовых мероприятий в заведениях строго запрещено.

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Фото: pixabay