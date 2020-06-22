С 23 по 30 июня жителей Нижегородской области протестируют на наличие иммунитета к коронавирусу. Людей выберут согласно случайной выборке, в которую будут включены дети от 1 года до 17 лет включительно и взрослые от 18 лет.
Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Тестирование будет проводиться на добровольной основе. Чтобы принять в нем участие, нужно заполнить анкету, а также согласие на обработку персональных данных на сайте управления Роспотребнадзора. Если ваша анкета подойдет под критерии исследования, то на указанную электронную почту придет ответ с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ.
Всего планируется провести тестирование в 22 регионах и сделать около 3 тысяч исследований.
Как сообщалось ранее, авиакомпании возобновили полеты из Стригино в южные курорты России. Прямым рейсом из Нижнего Новгорода теперь можно долететь до Сочи, Анапы, Минеральных Вод, а также Симферополя.
С 19 июня в приволжской столице открылись летние веранды и террасы кафе. Правда, с некоторыми ограничениями. В частности, за одним столиком может находиться не более четырех человек, а проведение массовых мероприятий в заведениях строго запрещено.
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Фото: pixabay
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