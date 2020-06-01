Как так вышло, что в 21 веке, заведя разговор «про это», многие до сих пор стыдливо опускают глаза? Почему собственное тело и собственные желания остаются для людей запретной темой? Мы поговорили со специалистом в области сексологии Юлией Красавиной о том, как раскрепоститься, понять и принять себя и своего партнера.
Взрослый разговор: секс-коуч и эксперт в области сексуального образования Юлия Красавина отвечает на главные вопросы про секс, стыд и желание.
Тема сексуального здоровья все еще остается табуированной в России?
Большинству людей трудно говорить об интимном, особенно, если речь идет о постсоветском пространстве, где, как известно, секса не было вовсе. Крупные города более прогрессивны в этом направлении, например, в Москве уже несколько лет люди открыто и лояльно относятся теме сексуальности. Там появляется все больше соответствующих клубов, центров и массовых мероприятий. Специалисты делают все, чтобы ситуация менялась к лучшему, и это очень заметно. Появились коучи, блогеры, тренинг-центры, эксперты в сексологии, которые стали открыто говорить и писать на такие непростые темы. Конечно, очень непросто освещать данную тему в обществе. Instagram, например, ставит запрет даже на употребление слов, связанных с сексом, не разбираясь, о чем именно идет речь. Приходится писать достаточно завуалировано, но от этого сложнее искать информацию. А так как в России ходить к психологам особо не принято (с сексологами еще сложнее), люди начинают искать информацию самостоятельно. Читают, изучают данную тему и углубляясь, двигаются дальше: могут решиться пройти специальный тренинг или пообщаться с экспертом.
Лично меня расстраивает, что люди до сих пор придерживаются стереотипа, что если человек обращается к сексологу, значит с ним что-то не так. Наоборот, такое обращение – это возможность получить новое направление для развития.
Как побороть стыд и разобраться в себе?
Чаще всего проблема не с самим сексом, а с отсутствием разнообразия и фантазии, отсюда и вытекают последствия. Пара не знает как их решить, и это создает еще большие трудности. К сожалению, не существует пошаговой инструкции. Нужно просто начать решать вопросы один за другим. Начиная работать, мы разбираемся, что смущает именно вас. Ответы будут очень индивидуальны. Например: стыдно смотреть фильмы 18+? Почему? Ведь фильмов много. Можно попробовать начать с легкой эротики. Дальше уже наблюдать и разбираться.
Чувство вины за собственную сексуальность, свои желания и потребности – это разрушительное чувство, и от него определенно нужно избавляться, так как ни к чему хорошему оно не приводит. Его нужно прорабатывать. «Да, мне стыдно. А почему? От куда это пришло?» – задавая себе такие вопросы, вы сможете «докопаться» до источника стыда. Вспомните, кто и когда сказал вам, что так делать или думать стыдно? Иногда влияние на всю жизнь оказывает даже простая детская шутка: «трусики видно, девочке не стыдно». И теперь в сознательном возрасте ты сгораешь со стыда, если где-то в публичном месте посторонний увидит твое белье, хотя ничего страшного на самом деле в этом нет. Вот почему так важно во всем разобраться.
Есть ли мода или тренды в сексологии?
Со временем все меняется, и в данной сфере существуют свои тренды. Это особенно заметно по тенденции развития секс-шопов, по продажам девайсов, которые за последнее время увеличились в разы. Люди все больше стали уделять этому внимание: они уже знают, как что работает и зачем именно им это нужно. Стеснение все больше уходит на второй план и на смену ему приходит пытливое любопытство. Приходя в shop мы уже не пятимся в смущении, а с уверенностью оглашаем список необходимых товаров, так как вопрос заранее изучен. Многое в моду приносят именно блогеры. Люди стали открыто писать и говорить о запретной когда-то теме, и если пару лет назад их были единицы, то сейчас таких людей много. Они больше не шифруются под анонимными посланиями, а открыто заявляют о себе: «Вот я! И я оглашаю эту тему!» Такие люди и создают моду и новые веяния.
Как развить в себе смелость для откровенного разговора с партнером или с самим собой?
Как бы не было банально, но самый действенный способ — это разговор за бокалом, возможно и не одним. Ну а если серьезно, именно просвещение в этой теме и подталкивает нас к чему-то новому. Мы вдохновляемся и начинаем пробовать, понемногу делясь интересными находками со своим партнером. Общение на такие «пикантные» темы – неотъемлемая часть отношений. Это нужно понимать обоим партнерам. Когда люди в паре замалчивают свои желания и фантазии, то выход для них они могут найти на стороне. Ситуация простая: женщина поставила определенные рамки (возможно и неосознанно), и мужчина просто нашел другую, у которой таких ограничений нет. Пообщавшись со специалистом, человек поймет, что нет ничего лучше открытого диалога и постарается выяснить у своего любимого человека, что бы, тот хотел попробовать. Это очень обогащает отношения.
Очень важно понимать, что для подобного разговора нужно выбрать правильный момент. Это точно не тема, которую стоит поднимать во время секса или непосредственно перед близостью. Заведите разговор, например, после вкусного ужина. В такую минуту каждый человек доволен и расслаблен, готов к каким-то откровениям, расположен к беседе. Начинайте разговор всегда очень мягко.
Есть ли темы, о которых даже вам трудно говорить?
Скорее есть темы, которых я просто не касаюсь: либо мне они не интересны, либо я не работаю с такой аудиторией. Я работаю с женщинами, которые только делают первые шаги в своем развитии, раскрепощении. Я знакомлю их с интимными девайсами, рассказываю полезные нюансы, работаю с пробуждением их чувственности. Сексология – наука многогранная. Поэтому я вольна выбирать темы, которые мне самой интересны.
Какие самые распространенные заблуждения о сексуальной жизни встречаются в вашей практике?
К сожалению этот вопрос до сих пор остается в списке тех, на которые можно много и долго отвечать. Потому что из-за незнания элементарных основ, заблуждений до сих пор остается предостаточно. Пожалуй, самое распространенное – это то, что эротические фильмы многие всерьез воспринимают как обучающие. Никто не осознает, что это не более, чем режиссерская постановка. Когда вы видите, как в боевике взрывается машина, но герой остается жив, вы же не думаете, что сможете повторить подобное. Так почему, просматривая фильм 18+ мужчины уверены, что смогут повторить «подвиг» любого актера или что каждая женщина должна кричать от восторга, как порнозвезда? К сожалению, такие иллюзии не совсем благоприятно сказываются на семейной жизни.
«Удовольствие женщины во многом зависит от мужчины» - нет. Удовольствие женщины зависит от того, насколько хорошо она сама себя знает.
«Если женщина не испытывает оргазм – значит с ней что-то не так». Распространённое заблуждение, как среди женщин, так и среди мужчин. Все происходит от банального незнания своих эрогенных зон, определенных нюансов процесса, правильных техник и так далее. Всему виной – элементарное незнание своей физиологии.
Не могу остаться равнодушной к мифу о том, что если мужчина будет присутствовать на родах, то у него пропадает всякое сексуальное желание. Это ложное убеждение. Если правильно подготовить мужчину и подготовиться к родам самой, это наоборот, еще сильнее сблизит вас. Ведь в самый важный момент, от кого, как не от своего любимого вы сможете получить такую колоссальную поддержку и любовь.
И самое большое заблуждение – что сексу не нужно учиться, ведь тут можно руководствоваться только инстинктами, всё и так уже запрограммировано на физиологическом уровне и тому подобное. С самого рождения мы учимся грамотно говорить, пользоваться ложкой и вилкой, ходить на двух ногах с прямой спиной. Чем старше мы становимся, тем большему обучаемся. И вот мы уже проходим мастер-классы по кулинарии и керамике, а своего собственного тела так и не знаем. На физиологическом уровне природа программирует нас на продолжение потомства, до нашего удовольствия ей нет дела. Тут-то и нужно взять процесс обучения под контроль. Если руководствоваться только инстинктами, продвинешься не дальше, чем львы в зоопарке. Испытывать удовольствие от близости или заниматься механическим сексом – это только наш выбор.
текст: Анастасия Базилева
фото: архив героини, интернет
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