Взрослый разговор: секс-коуч и эксперт в области сексуального образования Юлия Красавина отвечает на главные вопросы про секс, стыд и желание.

Есть ли мода или тренды в сексологии?

Со временем все меняется, и в данной сфере существуют свои тренды. Это особенно заметно по тенденции развития секс-шопов, по продажам девайсов, которые за последнее время увеличились в разы. Люди все больше стали уделять этому внимание: они уже знают, как что работает и зачем именно им это нужно. Стеснение все больше уходит на второй план и на смену ему приходит пытливое любопытство. Приходя в shop мы уже не пятимся в смущении, а с уверенностью оглашаем список необходимых товаров, так как вопрос заранее изучен. Многое в моду приносят именно блогеры. Люди стали открыто писать и говорить о запретной когда-то теме, и если пару лет назад их были единицы, то сейчас таких людей много. Они больше не шифруются под анонимными посланиями, а открыто заявляют о себе: «Вот я! И я оглашаю эту тему!» Такие люди и создают моду и новые веяния.

Как развить в себе смелость для откровенного разговора с партнером или с самим собой?

Как бы не было банально, но самый действенный способ — это разговор за бокалом, возможно и не одним. Ну а если серьезно, именно просвещение в этой теме и подталкивает нас к чему-то новому. Мы вдохновляемся и начинаем пробовать, понемногу делясь интересными находками со своим партнером. Общение на такие «пикантные» темы – неотъемлемая часть отношений. Это нужно понимать обоим партнерам. Когда люди в паре замалчивают свои желания и фантазии, то выход для них они могут найти на стороне. Ситуация простая: женщина поставила определенные рамки (возможно и неосознанно), и мужчина просто нашел другую, у которой таких ограничений нет. Пообщавшись со специалистом, человек поймет, что нет ничего лучше открытого диалога и постарается выяснить у своего любимого человека, что бы, тот хотел попробовать. Это очень обогащает отношения.

Очень важно понимать, что для подобного разговора нужно выбрать правильный момент. Это точно не тема, которую стоит поднимать во время секса или непосредственно перед близостью. Заведите разговор, например, после вкусного ужина. В такую минуту каждый человек доволен и расслаблен, готов к каким-то откровениям, расположен к беседе. Начинайте разговор всегда очень мягко.