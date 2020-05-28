Ошибка № 1: замена сладостей «ПП» десертами.

По факту, при такой замене калорийность изменяется, но сама проблема не исчезает. Ее замаскировали и, что самое неприятное, человек перестал ее чувствовать - ведь он на «пп».

Большинство десертов, несмотря на отсутствие рафинированного сахара, подслащивается более полезными альтернативами. Если это сахарозаменители, то важно «заморочиться» с выбором и не переусердствовать, ведь даже признанный сейчас максимально безопасным эритрит - история не на каждый день, да и суточную дозу я бы подбирала невысокую. Либо «вредный сахар» подменяют «углеводной бомбой» из фиников, бананов, сиропов. Мука, крахмал - все это тоже углеводы, быстро преобразующиеся в нашем организме в простые сахара. То есть, как «сидел» человек на одних углеводах, зарабатывая себе инсулинорезистентность, так, по факту, мало что изменилось.

Кроме того, нужно понимать, что любая выпечка, большинство десертов, и «пп» не исключение, никак не стимулируют здоровое пищеварение. Я не против углеводов, но брать их лучше из большого разнообразия овощей, а не из выпечки. Иначе мы будем кормить патогенную и условно-патогенную флору, которая живет внутри - она тоже любят десертики.

Смысл ведь не столько в том, что человек «сидит» на вредной выпечке и ему надо просто заменить ее на «полезную». Смысл в том, что человеку надо работать с пищевыми привычками: выпечка, десерты – это то, без чего организм легко сможет прожить, ему даже легче будет. Нужно давать ему то, что поспособствует здоровому пищеварению и станет источником питательных веществ.

Ошибка №2: есть можно что угодно и когда угодно – главное оставаться на «ПП».

Перекус чем угодно в 21.00, в 22.00 и так далее – история сомнительная.

Ощущаем мы это или нет, но в организме все продумано, и если в то время, когда организм должен готовиться ко сну (а это выработка определенных гормонов), поджелудочная снова вырабатывает инсулин (тоже гормон) – мы вмешиваемся в естественные процессы и сбиваем работу организма. Да и печени приходится отвлекаться на еду, а ведь она трудится над избавлением от вчерашних отходов. И крайне важно соблюдать режим сна и не нагружать печень в позднее вечернее и, тем более, ночное время.

Ошибка № 3: главное заменить все на цельнозерновое - так полезнее.

По факту, цельнозерновые продукты должны ферментироваться, иначе они станут источником антирутриентов, а главное, белков-лектинов, довольно сложных и агрессивных для переваривания человеком. Я не однозначный противник лектинов (хотя есть ситуации, когда их максимально следует сократить/исключить в рационе), но я точно за ферментацию таких продуктов. Иначе польза сомнительна.