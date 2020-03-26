В Нижнем Новгороде откроются передвижные пункты проверки на коронавирус

Пункты расположатся по адресам: ул. Коминтерна, 11 (ТЦ «Лента»), ул. Родионова, 200 (ТЦ «Лента») и Московское шоссе, 296 (ТЦ «Карусель»). При необходимости, их количество в городе увеличат.

В лаборатории врачи будут измерять температуру, проводить осмотр кожи и слизистых, а также брать мазок на коронавирус. Результаты сообщат через те контакты, которые нижегородец укажет перед прохождением осмотра.

В Нижегородской области зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 24 марта в Нижегородской области приостановлена работа всех бассейнов, фитнес-центров и аквапарка. Также в городе закрыты организации, которые проводят мероприятия для детей. Нижегородские вузы перешли на дистанционный режим работы.

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Фото: pixabay