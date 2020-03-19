Пока одни паникуют, а другие относятся к коронавирусу легкомысленно, каждый из нас остается в опасности. Николай Маянский д.м.н., профессор РАН, заведующий центром лабораторной диагностики РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова рассказывает о реальности угрозы заражения, прогнозах для Нижнего Новгорода и ситуации, которая касается каждого.
Вирус в Нижнем: профилактика и защита
Насколько реальна опасность заражения, если на данный момент в городе всего три подтвержденых случая коронавируса?
К ситуации нужно отнестись со всей серьезностью. Хорошо, что число подтвержденных случаев небольшое, но чтобы не допустить распространения вируса, нужно четко соблюдать официальные рекомендации и максимально защитить себя и близких.
Означает ли самоизоляция, что лучше вообще не выходить из дома?
Да. Инфицирование COVID-19 может быть бессимптомным.
Как самостоятельно отличить каронавирус от обыкновенной простуды или гриппа?
Этого сделать нельзя: клинические проявления инфекции COVID-19 чаще всего соответствуют обычной ОРВИ. Подозрительный на COVID-19 случай подразумевает сочетание симптомов острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии с данными эпидемиологического анамнеза. Сюда относится посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран или наличие тесных контактов с лицами, посещавшими эти страны, а также с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Есть ли в данный момент возможность в Нижнем Новгороде сделать тест на коронавирус?
По состоянию на 18 марта, исследование образцов на коронавирус проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся. Обследование на COVID-19 назначается в случае:
- прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Какие методы профилактики наиболее эффективны?
В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 (вакцина) не разработаны, поэтому основные меры должны быть направлены на механизм передачи вируса. Они размещены на сайте Минздрава РФ , а также на специальном сайте по борьбе с коронавирусом
- Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
- Избегайте мест массового скопления людей.
- Как можно чаще мойте руки с мылом, при отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
- Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
- По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
- Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа.
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
- Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
Какой набор лекарств нужно иметь дома, чтобы самостоятельно облегчить свое состояние?
На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) нет.
Инфицированным пациентам при необходимости показана медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия
Есть ли шанс, что количество заболевших не возрастёт критически в таком большом городе как Нижний Новгород?
Строгое соблюдение рекомендаций официальных органов и местных оперативных штабов по контролю и мониторингу ситуации с коронавируом поможет контролировать положение. Следует осознать и принять то, что сдерживание распространения COVID-19 во многом зависит от каждого из нас.
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