Вирус в Нижнем: профилактика и защита

Насколько реальна опасность заражения, если на данный момент в городе всего три подтвержденых случая коронавируса?

К ситуации нужно отнестись со всей серьезностью. Хорошо, что число подтвержденных случаев небольшое, но чтобы не допустить распространения вируса, нужно четко соблюдать официальные рекомендации и максимально защитить себя и близких.

Означает ли самоизоляция, что лучше вообще не выходить из дома?

Да. Инфицирование COVID-19 может быть бессимптомным.

Как самостоятельно отличить каронавирус от обыкновенной простуды или гриппа?

Этого сделать нельзя: клинические проявления инфекции COVID-19 чаще всего соответствуют обычной ОРВИ. Подозрительный на COVID-19 случай подразумевает сочетание симптомов острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии с данными эпидемиологического анамнеза. Сюда относится посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран или наличие тесных контактов с лицами, посещавшими эти страны, а также с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Есть ли в данный момент возможность в Нижнем Новгороде сделать тест на коронавирус?

По состоянию на 18 марта, исследование образцов на коронавирус проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся. Обследование на COVID-19 назначается в случае: