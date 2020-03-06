В Нижнем Новгороде зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

«Пациент изолирован, болезнь проходит в легкой форме», — сообщил глава области. Он уточнил, что нижегородцам не нужно поддаваться панике, а доверять стоит только официальным источникам информации.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, заболевшей оказалась 26-летняя нижегородка, которая недавно вернулась из Милана. За медицинской помощью она обратилась в феврале. Девушка жаловалась на симптомы, схожие с ОРВИ.

По данным 5 марта, всего в мире было зафиксировано 95425 случаев заражения новым типом коронавируса. 3286 человек скончались, 53400 — выздоровели.

Вспышка заболеваемости опасным вирусом впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Местные ученые полагают, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.

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