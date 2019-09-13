Как прошла 33-я выставка Collection Premiere Moscow

6 сентября завершила свою работу 33-я выставка CPM – Collection Premiere Moscow. В 16 выставочных залах ЦВК «Экспоцентр» 1300 брендов из 30 стран представили байерам и экспертам индустрии моды новые коллекции сезона весна-лето 2020. Выставку посетили 21 300 специалистов из 50 государств, включая европейский и южно-азиатский регионы.

На церемонии открытия 3 сентября, официально обозначившей старт нового сезона байерских сессий, показов и бизнес форума, собравшихся гостей поприветствовал известный российский актер театра и кино Максим Аверин. Он не только отметил масштабы выставки, но и выразил поддержку дизайнерскому бренду из Сочи IVANOVA, в показе которого смог принять участие лично уже по окончании церемонии. Помимо Аверина зрители показов имели возможность также увидеть на подиуме пять моделей - призеров проекта международного телеканала о моде World Fashion Channel – New Model Show, открывших на выставке CPM новую страницу своей будущей профессиональной карьеры. Томас Штенцель (ThomasStenzel), генеральный директор компании-организатора выставки CPM – ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»: «Очередной, 33-й сезон CPM снова подтвердил статус выставки в качестве платформы №1 для размещения заказов на коллекции предстоящего сезона и осуществления прямых закупок, продемонстрировав консолидированный спрос со стороны посетителей - специалистов. В дополнение к трёхдневной программе семинаров, было организовано непрерывное общение на актуальные темы, самыми популярными из которых стали тренды и инновации, стратегии ритейла и программы повышения лояльности покупателей. Таким образом, CPM — это универсальный инструмент по освоению потребительского рынка для представителей индустрии моды, который демонстрирует положительные тенденции развития, что отмечают как российские производители, так и глобальные игроки международного рынка».

33-й сезон стал знаковым для организаторов CPMблагодаря запуску нового раздела выставки – Shop & Retail Solutions, посвященного магазиностроению, торговому оборудованию, ритейл-маркетингу и другим технологиям, способствующим развитию розничного бизнеса. 03 сентября в рамках работы данного сегмента – при поддержке онлайн-платформы Retail.ru- состоялась серия лекций и семинаров, спикерами которых, в частности, стали: Анна Лебедева (PopaiRussia), Марина Казакова (WoodiBureau), Михаил Гусманов (NLT), Константин Носов (OZON) и другие. Кроме того, два дня традиционного экономического форума Russian Fashion Retail Forum были посвящены инновациям и технологиям fashionритейла. Тему сезона организаторы обозначили так: «Актуальные вызовы эпохи цифровой трансформации в российском fashionритейле: обзор накопленного опыта, актуальное состояние рынка; предварительный образ основных этапов развития, требующих внедрения цифровых технологий». Руководители и эксперты компаний ITMM GmbH, Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting поделились свежей аналитикой и прогнозами на предстоящий сезон, а также подробно остановились на теме цифровизации модного бизнеса и подготовки к работе в индустрии 4.0. Кристиан Каш (ChristianKasch), международный директор проекта CPM: «Несмотря на некоторую неопределенность в отношении реализации нового закона о маркировке продукции, который будет реализован к концу этого года, павильоны, равно как и стенды выставки, были заполнены посетителями. На всех стендах кипела активная работа, байеры размещали заказы на новые коллекции – все это служит подтверждением тому, что интерес к мировой моде в России и Восточной Европе по-прежнему очень высок. Для нас же выставка стала прекрасной возможностью для встречи с заинтересованными лицами и представителями международных делегаций, а также обсуждения вопросов в рамках предстоящей CPMMoscow, запланированной на 24 – 27 февраля 2020 года».

Важным событием прошедшего сезона стал двукратный рост площади выставки нижнего белья, пляжной моды, одежды для дома и спорта CPMBody& Beach, включающей раздел, посвященный тканям, материалам и аксессуарам CPM Body & Beach Fabrics. В сентябре в выставке приняло участие 150 брендов индустрии бельевой моды из 25 стран мира, а байерскую сессию посетило более 4 000 специалистов lingerie-ритейла. Отдельное расписание программы лекций и мастер-классов Body & BeachTalks состояло из выступлений мировых и локальных экспертов рынка, а также обзоров трендов от таких компаний как Fashion Consulting Group, Fashion Snoops, Carlin Creative Trend Bureau, Promostyl и др. В пространстве проведения деловой программы также расположилась тренд-зона, специально подготовленная командой Fashion Consulting Group при поддержке российского производителя мягких манекенов RoyalDressForms. Немало талантливых и многообещающих дизайнеров из России и соседних государств смогли принять участие в CPMблагодаря спецпроектам выставки. Коллекции весна-лето 2020 на стендах и подиуме продемонстрировали дизайнеры-участники CPM Designer pool: Brier (Москва), U.G.L.Y. (Нани Коберидзе, Тбилиси) и IVANOVA (Сочи). В свою очередь дебютантами CPM My Country стали бренды из Красноярска – Buts8, D.A.Atelierи TMDRESS, представившие российским байерам на объединенном стенде в зале 72 свои новые коллекции.

Николай Ярцев, директор проекта CPM в России и СНГ: «В осеннем сезоне мы наблюдаем положительную динамику по участию производителей из России в сегментах модной одежды и аксессуаров, а также прирост посещения выставки со стороны специалистов по отношению к осеннему сезону 2018 года. Большим интересом ожидаемо пользуется новый раздел Shop& RetailSolutions, поддержанный собственным блоком деловой программы и отмеченный многими владельцами и управляющими розничного бизнеса. Кроме того, мы наблюдаем качественное развитие выставки CPMBody& Beach, рост числа ее участников и гостей, а также насыщение деловой программы, что в целом характерно для сентября - ключевого периода байерских заказов индустрии бельевой и пляжной моды мира». Коллективную экспозицию под единым брендом «Made in Moscow», представляющую 24 московских дизайнеров, в день открытия выставки CPM посетил Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Организатором специальной выставочной зоны второй год подряд выступил Московский экспортный центр, а среди участников прошедшего сезона были такие бренды как Akhmadullina Dreams, Laroom, Cephea, Maslov, Vassa & Co., Victoria Andreyanova, Radical Chic, Anna Slavutina и другие. Традиционно, новый сезон выставки CPMпривлек большое внимание российских знаменитостей – актрис театра и кино и телеведущих. В числе первых коллекции весна-лето 2020, а также новинки от брендов INDOLA, PROMAKEUP laboratory, Curaprox, SwissSmile, NaturaSibericaи «Третье чувство» смогли оценить Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Светлана Зейналова, Ирина Муромцева и многие другие. Некоторые звездные гости, среди которых были Арчи, Ольга Кабо, Яна Поплавская, Екатерина Одинцова и Алиса Толкачева, в компании с опытными и авторитетным байерами lingerieсегмента посетили также CPM Body & Beach VIP Cocktail Estate Italiana, который в прошедшем сезоне был посвящен Италии. В рамках вечернего мероприятия 4 сентября, состоявшегося в CPM Gold Club, творческая команда World Fashion Channel подготовила модный шоу-показ, а ведущий эксперт Carlin Creative Bureau Анастасия Котова провела экспресс-презентацию по бельевым трендам будущего сезона.