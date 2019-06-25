Яркие оттенки и приятный материал: невесомый хлопок на лето от «Свитермании»
Жила-была девушка, которая работала во фрилансе на двух работах, имела двоих детей и сильное желание делать красивые и удобные вещи!
У нее в гардеробе был всего один свитер. Почему? Потому что она не могла найти «тот самый». Натуральный, Теплый, желательно любимого оттенка. Чтобы носить не одну зиму. Чтобы не кололся и был приятен к телу!
Что делает девушка? Идет на бизнес-курс и находит небольшое производство. Тестирует различную пряжу, плетения и вот.... Он готов! Первый! Любимый! Нежный!
Она любит свои Свитеры и девушки покупательницы разделяют ее любовь...
Так родилась @Svitermania!
Нашу страсть оценили уже несколько тысяч человек!
Разделите с нами радость от свитера!
Фото: архив пресс-служб
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