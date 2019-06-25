Яркие оттенки и приятный материал: невесомый хлопок на лето от «Свитермании»

Жила-была девушка, которая работала во фрилансе на двух работах, имела двоих детей и сильное желание делать красивые и удобные вещи!

У нее в гардеробе был всего один свитер. Почему? Потому что она не могла найти «тот самый». Натуральный, Теплый, желательно любимого оттенка. Чтобы носить не одну зиму. Чтобы не кололся и был приятен к телу!

Что делает девушка? Идет на бизнес-курс и находит небольшое производство. Тестирует различную пряжу, плетения и вот.... Он готов! Первый! Любимый! Нежный!

Она любит свои Свитеры и девушки покупательницы разделяют ее любовь...

Так родилась @Svitermania!

Нашу страсть оценили уже несколько тысяч человек!

Разделите с нами радость от свитера!

Фото: архив пресс-служб