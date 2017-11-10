В UNIQLO обменяют обычную футболку на футболку из инновационной коллекции

В магазинах UNIQLO 11 ноября пройдет однодневная акция по обмену обычных футболок на футболки из инновационной коллекции HEATTECH, сообщили «НН.Собака.ru» организаторы.

К обмену принимаются любые обычные футболки в хорошем состоянии. Вещи можно сдать сотрудникам UNIQLO на специальных стойках или в бокс UNIQLO Recycling Box. Собранные футболки будут переданы в благотворительные организации. 

Вещи из коллекции UNIQLO HEATTECH созданы из теплосберегающего материала, разработанного вместе с японским лидером в области химических технологий Toray. Такая ткань дольше сохраняет свежесть и быстро впитывает влагу, перерабатывая её в тепло.

Нижегородские магазины бренда расположены в ТРЦ «Фантастика» и «МЕГА».

 

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Автор: Мария Кучер
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