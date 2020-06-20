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Вы поедете на бал? Наряды от нижегородских дизайнеров, которые не будут пылиться в шкафу.

Коронавирус научил нас многому, и в первую очередь - осознанному подходу к потреблению. А еще тому, что даже в самые тяжелые времена есть место радости и празднику. Известные нижегородские дизайнеры показали нам наряды из своих своих свежих коллекций, подходящие для выпускного бала, а стилист Дарья Колосова объяснила как при помощи аксессуаров сделать эти наряды по-настоящему универсальными.

Ольга Рыхлова

дизайнер, основатель бренда Parle

Происходящие в стране события, пандемия и царящая атмосфера тревожности и нестабильности напомнили мне военное время, что вдохновило на такие детали как защитная маска и головной убор в виде дизайнерской пилотки. Костюм должен быть многофункциональным - в эпоху осознанного потребления это необходимое условие.

Дарья Колосова, стилист

Микс монохромных насыщенных цветов - верный способ создать сложносочиненный образ абсолютно для разных ситуаций: от выхода в свет до обычной прогулки по городу. Главное – подобрать подходящие аксессуары.

На выпускной в таком костюме можно отправиться, добавив серьги-кольца и актуальные нынче босоножки на завязках с квадратным мысом.

Для прогулки берем соломенную сумку в стиле Джейн Биркин и спортивные сандалии, без которых этим летом просто не обойтись!

Юлия Козачек

дизайнер, модельер


Я шью уже около двенадцати лет: платья и юбки, мужские брюки, пальто и детскую одежду. Вдохновением для создания свадебных и вечерних платьев для меня стала подрастающая дочь и страх того, что она останется без выпускного наряда. Легкость фатина и фантазийные узоры кружев - безграничный источник для создания удивительных образов.

Фото образа: Лариса Дудорова

Комментарий стилиста

Воздушные фактуры - наше все этим летом. Желание походить на диснеевскую принцессу стало целым трендом на фоне вездесущего оверсайза и излишне интеллектуальной моды. Поэтому делаем ставку платья с рюшами и оборками, которые будут крайне в тему на выпускном балу в сочетании с не менее нарядными лодочками и многоярусным ожерельем. 

В повседневной жизни таким платья также найдется применение: просто носите их с босоножками со сложной фурнитурой, сумкой-багетом и банданой в волосах, как делают сейчас популярные тиктокеры!

Елена Бабинова

дизайнер, модельер

Выпускной бал — грандиозный праздник. В этом году, в самый разгар карантина, я бросила челлендж сама себе – сделать актуальный наряд для выпускницы 2020. Целью было воплотить в образе несколько трендов этого года, которые протянутся и дальше, в следующее десятилетие, закрепятся в нём.

Фото образа: Светлана Львова

Комментарий стилиста

Нюдовые оттенки в топах этого сезона! Поэтому, выбирая выпускное платье, есть смысл задуматься о варианте, которой пригодится и в обычной жизни.

Платье длины макси будет как раз в тему, если на прощальный школьный бал к нему в компанию возьмете прозрачные туфли-мюли, колье из бисера (тренд на нулевые!) и миниатюрную сумку в духе Jaсquemus.
 


Для casual-образа остановите внимание на белых кедах, базовом ремне, минималистичных серьгах и удобном шоппере.

Дарья Колосова,
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