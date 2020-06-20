Вы поедете на бал? Наряды от нижегородских дизайнеров, которые не будут пылиться в шкафу.

Коронавирус научил нас многому, и в первую очередь - осознанному подходу к потреблению. А еще тому, что даже в самые тяжелые времена есть место радости и празднику. Известные нижегородские дизайнеры показали нам наряды из своих своих свежих коллекций, подходящие для выпускного бала, а стилист Дарья Колосова объяснила как при помощи аксессуаров сделать эти наряды по-настоящему универсальными.