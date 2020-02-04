Объявлены даты выставки Collection Premiere Moscow

Компания-организатор выставки ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с IGEDO Company и Messe Dusseldorf GmbH в 34-й раз откроет крупнейшую в Восточной Европе деловую платформу индустрии моды – CPM – 24 февраля 2020 года. Участники проекта привезут в Москву новинки мужской, женской, детской, пляжной и домашней одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров для формирования заказов более чем 20 тысячами байеров из регионов России и стран Евразийского экономического союза.

Кристиан Каш (Christian Kasch), Международный директор проекта CPM:

«Наша команда по-настоящему гордится тем, что в новом сезоне на выставку удалось привлечь огромное число экспонентов со всего мира. При этом отзывы участников подтверждают, что они не готовы отказываться от российского рынка, который по-прежнему играет важную роль в структуре оборотов компаний. Постоянные экспоненты, как и многие новички, на все 100% подготовились к выставке, с нетерпением ожидая будущего сезона заказов и возможности встретить новых клиентов. Таким образом, посетители CPM снова могут рассчитывать на интересную и достойную экспозицию. Кроме того, за счет расширения площади коллективных стендов таких стран, как например, Дания, мы готовы предложить еще больше площадей для представителей международной индустрии моды».

В предстоящем 34-м сезоне CPM укрепятся позиции компаний-производителей модной одежды из таких стран как Франция, Греция и Турция, средний показатель роста участников от которых достиг уровня 10%. Впервые российские байеры смогут ознакомиться с коллекциями торговых марок Maison Fabre, Kaporal, Marina V., Meri Esca и Frnch (Франция), Lotus Eaters и Antydote (Греция), Arma Black, ModaQueen и Quo (Турция).

140 брендов из 25 стран презентуют в Москве новинки в рамках международной выставки бельевой моды и технологий lingerie индустрии – CPM BODY & BEACH и ее специализированного раздела CPM BODY & BEACH FABRICS. Экспозиция будет дополнена новой категорией одежды Yoga-Wear для фитнеса и йоги, представляющей одно из наиболее перспективных направлений в индустрии бельевой моды на сегодняшний день. Новыми яркими участниками выставки станут такие бренды белья и купальников как Thermoform и

Monamise (Турция), Katia Panteli (Греция) и Selene (Испания). Fashion Consulting Group совместно с международным тренд-бюро FashionSnoops.com организуют две тренд-галереи в рамках выставки. Тренд-галерея сегмента «одежда» будет представлена в Фойе галереи нижнего уровня (зал 85), а сегмента «белье и одежда для дома» – в зоне проведения деловой программы и показов выставки CPM BODY & BEACH павильона 25. Тренд-галерея FCG/FashionSnoops – это пространство, где будут показаны ключевые модные темы сезона FW 20/21, имеющие наибольший коммерческий потенциал в продажах на территории России. Модные темы будут представлены на манекенах, как законченный образ, посетители выставки смогут наглядно увидеть цветовую гамму и колористические сочетания в представленных трендах, а также нюансы кроя и общий стиль.