Первый в новом десятилетии сезон выставки СРМ – Collection Premiere Moscow пройдет под знаком обновления. На площадке ЦВК «Экспоцентр» впервые в России будут представлены коллекции осень-зима 2020/21 от 1300 брендов из 30 стран мира, а также состоится обширная программа мероприятий. Специализированные семинары и лекции будут посвящены новым концепциям и перспективным решениям для достижения успеха в будущем.
Объявлены даты выставки Collection Premiere Moscow
Компания-организатор выставки ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с IGEDO Company и Messe Dusseldorf GmbH в 34-й раз откроет крупнейшую в Восточной Европе деловую платформу индустрии моды – CPM – 24 февраля 2020 года. Участники проекта привезут в Москву новинки мужской, женской, детской, пляжной и домашней одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров для формирования заказов более чем 20 тысячами байеров из регионов России и стран Евразийского экономического союза.
Кристиан Каш (Christian Kasch), Международный директор проекта CPM:
«Наша команда по-настоящему гордится тем, что в новом сезоне на выставку удалось привлечь огромное число экспонентов со всего мира. При этом отзывы участников подтверждают, что они не готовы отказываться от российского рынка, который по-прежнему играет важную роль в структуре оборотов компаний. Постоянные экспоненты, как и многие новички, на все 100% подготовились к выставке, с нетерпением ожидая будущего сезона заказов и возможности встретить новых клиентов. Таким образом, посетители CPM снова могут рассчитывать на интересную и достойную экспозицию. Кроме того, за счет расширения площади коллективных стендов таких стран, как например, Дания, мы готовы предложить еще больше площадей для представителей международной индустрии моды».
В предстоящем 34-м сезоне CPM укрепятся позиции компаний-производителей модной одежды из таких стран как Франция, Греция и Турция, средний показатель роста участников от которых достиг уровня 10%. Впервые российские байеры смогут ознакомиться с коллекциями торговых марок Maison Fabre, Kaporal, Marina V., Meri Esca и Frnch (Франция), Lotus Eaters и Antydote (Греция), Arma Black, ModaQueen и Quo (Турция).
140 брендов из 25 стран презентуют в Москве новинки в рамках международной выставки бельевой моды и технологий lingerie индустрии – CPM BODY & BEACH и ее специализированного раздела CPM BODY & BEACH FABRICS. Экспозиция будет дополнена новой категорией одежды Yoga-Wear для фитнеса и йоги, представляющей одно из наиболее перспективных направлений в индустрии бельевой моды на сегодняшний день. Новыми яркими участниками выставки станут такие бренды белья и купальников как Thermoform и
Monamise (Турция), Katia Panteli (Греция) и Selene (Испания). Fashion Consulting Group совместно с международным тренд-бюро FashionSnoops.com организуют две тренд-галереи в рамках выставки. Тренд-галерея сегмента «одежда» будет представлена в Фойе галереи нижнего уровня (зал 85), а сегмента «белье и одежда для дома» – в зоне проведения деловой программы и показов выставки CPM BODY & BEACH павильона 25. Тренд-галерея FCG/FashionSnoops – это пространство, где будут показаны ключевые модные темы сезона FW 20/21, имеющие наибольший коммерческий потенциал в продажах на территории России. Модные темы будут представлены на манекенах, как законченный образ, посетители выставки смогут наглядно увидеть цветовую гамму и колористические сочетания в представленных трендах, а также нюансы кроя и общий стиль.
Николай Ярцев, Российский директор проекта CPM:
«На протяжении нескольких сезонов мы в приоритетном порядке развиваем не только активно растущие и новые направления в моде – такие как бельевой сегмент, аксессуары или одежда для дома и занятий йогой, но и сферу технологий и инноваций в широком диапазоне сервисов, ориентированных на производителей и ритейлеров одежды. Наша задача – не только обеспечить байеров максимально возможным выбором российских и мировых брендов, но и помочь им в поиске, накоплении и систематизации новых знаний, необходимых для принятия управленческих решений ежедневно. Именно поэтому расписание CPM 34-го сезона включает в себя расширенную деловую программу, обзоры трендов и тенденций, а также, конечно, яркие показы новых коллекций».
Во второй раз на выставке будет работать новый раздел - CPM Shop & Retail Solutions, посвященный операторам магазиностроения и торгового оборудования. На расположенных в павильоне 71 стендах можно найти новых партнеров по организации pop-up торговых пространств, технологиям освещения и мерчендайзинга, ритейлмаркетинга, наружной рекламе, внедрению систем автоматизации торговли, систем безопасности и других услуг.
Трехдневная официальная деловая программа выставки CPM - Russian Fashion Retail Forum (RFRF) состоится при участии Fashion Consulting Group, издательского дома PROfashion и портала Retail.ru в конференц-зоне павильона 71. 25 февраля в рамках RFRF пройдет специализированный круглый стол, посвященный развитию розничных форматов для спортивной и фитнес одежды, приуроченный к запуску соответствующего сегмента бельевой выставки CPM BODY & BEACH.
В сезоне осень-зима 2020/21 новые дизайнерские коллекции на стендах зала CPM Premium (81) и главном подиуме CPM Catwalk (23) продемонстрируют участники спецпроекта выставки – Designerpool. Дважды в год куратор этой программы отбирает наиболее перспективных молодых дизайнеров для дебюта на международном уровне. В феврале 2020 года свои коллекции байерам представят Sl1p (Москва, Россия), Ivanova (Сочи, Россия) и George Shaghashvili (Тбилиси, Грузия).
В новом сезоне проекта выставки по региональному развитию CPM My Country коллекции будущего сезона представят молодые дизайнерские марки из Казани. За 2 года возможность пробного участия от организаторов получило уже более 15 брендов одежды, с успехом представивших такие города как Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Алматы (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).
Поддерживая стратегию по расширению участия в выставке игроков российской индустрии моды, не первый сезон в центре внимания оказываются экспоненты раздела CPM Start Up (торговые марки не старше трех лет), а также коллективные стенды, представляющие сразу несколько дизайнерских брендов при поддержке региональных ассоциаций, бизнес объединений и центров развития экспорта. В феврале 2020 года выставка представит более 300 торговых марок из 14 городов России, а также порядка 50 производителей одежды из Беларуси, Украины, Казахстана и Армении, в числе которых такие известные бренды как Akhmadullina Dreams, Vassa&Co., Camille Cassard, Ianis Chamalidy, Truvor, Sinar и другие.
Новые коллекции и актуальные тренды от ведущих мировых дизайнеров и брендов, которые неизменно привлекают внимание публики, будут представлены на подиуме павильонов 23 и 25. Главной презентацией модных коллекций на пересечении стилей станет традиционно яркое шоу CPM Selected, которое состоится на церемонии открытия 24 февраля. Незабываемый вечер Grand Defile Lingerie от журнала Lingerie Magazine завершит первый день работы выставки, а более широкий ассортимент бельевых коллекций на протяжении трех дней с 24 по 26 февраля будет презентован в рамках расписания байерских показов выставки CPM BODY & BEACH в павильоне 25.
Сумки, ремни, шарфы и бижутерия – все, что может дополнить модный образ – будет представлено в объединенной экспозиции CPM Accessories & Shoes и CPM Handmade в павильоне 23. Производители со всего мира снова представят разнообразные линии фабричных аксессуаров и изделий ручной работы. В 34-м сезоне выставки выбор станет еще больше, а всех гостей выставочного пространства будут ожидать консультации профессиональных стилистов-шопперов.
В феврале также продолжится стратегическое сотрудничество CPM с международным телеканалом о моде World Fashion Channel в рамках медиа-поддержки и организации спецпроектов для экспонентов и байеров.
Следующая выставка CPM – Collection Premiere Moscow пройдет в период с 24 по 27 февраля 2020 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют коллекции сезона осень-зима 2020/21.
Подробности читайте на сайте: www.cpm-moscow.ru
Фото: архив организаторов
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