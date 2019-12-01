Опубликована программа Matryoshka fashion week в Нижнем Новгороде

7 декабря, суббота

Круглый стол «В будущее возьмут не всех: что происходит с модой в России?» Спикер — Алексей Баженов, основатель и идеолог проектов Be In Open (10.00 - 10.45 «Академический» Нижегородской ярмарки (Совнаркомовская, 13, 2 этаж)).

«Как социальные тренды создали новый модный язык и как его понимать?» Спикер — Карина Никифорова, редактор моды Be In Open, куратор BIOF (10.45 - 11.15 «Академический» Нижегородской ярмарки).

«Сам себе Vogue: как модным проектам выстроить контентную стратегию?» Спикер — Катя Работа, шеф-редактор Be In Open (11.45 - 12.15 «Академический» Нижегородской ярмарки).

Круглый стол «Все ошибки при создании модного бренда» (12.40 - 13.30 «Академический» Нижегородской ярмарки).

Спикеры:

Станислава Нажмитдинова, основатель и гендиректор агентства по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ»

Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров, гендиректор ресурсного центра FASHION HUB RUSSIA и fashion-директор Milo Group

Андрей Якоби, директор fashion-компании Real Profit Group

Гала-показ международной недели моды Matryoshka fashion week (17.00 - 21.00 «Гербовый зал» Нижегородской ярмарки, (Совнаркомовская, 13, 2 этаж)).