Matryoshka fashion week в третий раз соберет в Нижнем Новгороде истинных ценителей модной индустрии. «НН.Собака.ru» делится полной программой предстоящей недели моды, которая будет развернута сразу в нескольких городских локациях.
Опубликована программа Matryoshka fashion week в Нижнем Новгороде
«НН.Собака.ru» является главным партнером деловой программы
Matryoshka fashion week
6 декабря, пятница
Открытие недели моды и pop-up store ROSSART (10.00 - 11.00 ТЦ «Этажи» (Белинского, 63, 4 этаж, левая галерея)). Выставка-продажа работает 6-7 декабря с 10.00 до 20.00.
Круглый стол «PR и Маркетинг для оптовых продаж, организация оптовых продажи». Проходит в виде деловой игры. Спикерами выступают бизнес-консультант Creators Consulting Иван Климычев, директор fashion-компании Real Profit Group Андрей Якоби, главный редактор «НН.Собака.ru» Анастасия Базилева, fashion-стилист Вероника Сорин (11.00 - 13.30 Marriott Courtyard (Ильинская 46)).
Круглый стол «Создание коммерчески успешной коллекции. Ассортиментная матрица» (14.00 - 15.30 Marriott Courtyard).
Спикеры:
- Станислава Нажмитдинова, основатель и гендиректор агентства по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ»
- Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров, гендиректор ресурсного центра FASHION HUB RUSSIA и fashion-директор Milo Group
- Ольга Рыхлова, продюсер Matryoshka Fashion Week
- Андрей Якоби, директор fashion-компании Real Profit Group
- Юлия Шинкарева, основатель бренда SHI-SHI
- Юлия Курганова, замгендиректора Milo Group
- Ирина Рыжова, Milo Group
Круглый стол «Продающий SMM для Fashion-бизнеса» (16.00 - 18.00 Marriott Courtyard).
Спикеры:
- Екатерина Шукалова, системный интернет-маркетолог, бизнес-тренер, председатель ассоциации интернет-разработчиков АИР
- Екатерина Грозная, автор курсов по продвижению в Instagram, эксперт по продвижению проектов в индустрии красоты
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Юлия Шинкарева, основатель бренда SHI-SHI
Творческая встреча Наташи Барбье с дизайнерами интерьеров «Актуальные типы интерьеров сегодня» (16.00 - 18.00 галерея «Хрупкие мечты» (Народная, 2б))
Спикеры:
- Наташа Барбье, президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров, дизайнер, ведущая программы «Идеальный ремонт» на Первом канале
- Ольга Лобачева, основатель галереи «Хрупкие мечты»
- Юлия Скугаревская, директор по развитию галереи «Хрупкие мечты»
7 декабря, суббота
Круглый стол «В будущее возьмут не всех: что происходит с модой в России?» Спикер — Алексей Баженов, основатель и идеолог проектов Be In Open (10.00 - 10.45 «Академический» Нижегородской ярмарки (Совнаркомовская, 13, 2 этаж)).
«Как социальные тренды создали новый модный язык и как его понимать?» Спикер — Карина Никифорова, редактор моды Be In Open, куратор BIOF (10.45 - 11.15 «Академический» Нижегородской ярмарки).
«Сам себе Vogue: как модным проектам выстроить контентную стратегию?» Спикер — Катя Работа, шеф-редактор Be In Open (11.45 - 12.15 «Академический» Нижегородской ярмарки).
Круглый стол «Все ошибки при создании модного бренда» (12.40 - 13.30 «Академический» Нижегородской ярмарки).
Спикеры:
- Станислава Нажмитдинова, основатель и гендиректор агентства по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ»
- Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров, гендиректор ресурсного центра FASHION HUB RUSSIA и fashion-директор Milo Group
- Андрей Якоби, директор fashion-компании Real Profit Group
Гала-показ международной недели моды Matryoshka fashion week (17.00 - 21.00 «Гербовый зал» Нижегородской ярмарки, (Совнаркомовская, 13, 2 этаж)).
Фото: архив организаторов, из открытых источников
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