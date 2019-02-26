В Нижнем Новгороде откроется бутик TOUS
Испанский ювелирный дом TOUS расширяет свою географию и становится все ближе, открывая новые бутики в России. Еще одной точкой на карте станет Нижний Новгород, где уже 1 марта появится первый в городе TOUS.
Официальное открытие бутика пройдет в ТРЦ «Седьмое небо» (Бетанкура, 1) 1 марта с 15.00 до 20.00. На праздничном событии гостям представят весенне-летнюю коллекцию The Real Jewel.
Почетной гостьей торжественного мероприятия станет амбассадор TOUS в России, известная актриса театра и кино Елизавета Боярская.
Фото: архив пресс-служб
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