Нижегородские дизайнеры дебютировали на Неделе моды в Москве

Стильные деловые костюмы в сочетании с женственными платьями в пол и авторскими головными уборами стали визитной карточкой молодой торговой марки LeNeS Елены Нестеровой. Фрагменты презентованной на Неделе моды коллекции ранее уже были показаны гостям выставок CPM в Москве и «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге. Елена создает образы для стильных и деловых женщин, предпочитающих натуральные ткани и хорошее качество. Платья из итальянских тканей с цветочным принтом сочетаются в коллекции с твидовыми жакетами, а классические брючные и юбочные костюмы отличает запоминающийся декор.

Универсальный бренд трикотажной одежды KSI KSI Анастасии Курносовой отличает многослойность в образах, использование как прилегающей, так и свободной посадки моделей одежды, а также яркие дополнения в виде компактных сумочек на цепочке. При создании коллекции используются преимущественно натуральные ткани: шерсть, хлопок и лен.

Ольга Рыхлова-Парле (Ola Parle) представила на подиуме Недели моды коллекцию, созданную по мотивам традиционных нижегородских художественных промыслов. И классические платья в пол, и трендовые стеганые легкие пальто были оформлены принтом с изображением веток рябины. В качестве аксессуаров дизайнер использовал доработанные и декорированные укороченные валенки.

Одна из ведущих в Нижнем Новгороде фабрик по цифровой печати на натуральных тканях – «Текстиль Дизайн» —подготовила для объединенного показа на Moscow Fashion Week несколько полотен с изображениями известных пейзажей города совместно с фотографом Александром Ивасенко. На каждое изделие, выполненное в форме накидки-пончо, были также нанесены логотипы брендов-участников показа.

Модный дебют на столичном подиуме в Гостином дворе состоялся благодаря поддержке правительства Нижегородской области, кластера легкой промышленности Нижегородской области и центра бизнес-практики «Лидер».

Фото: архив пресс-служб