Юная модель из Нижнего Новгорода приняла участие в показе Valentino на Неделе моды в Париже
16-летняя модель из Нижнего Новгорода Анастасия Шаманина дебютировала на Парижской неделе моды. В рамках показа она представила коллекцию сезона осень-зима 2019 модного дома Valentino.
Как рассказала журналу «НН.Собака.ru» Наталья Коломенцева, директор агентства KNmodels, где три года назад в юной девушке разглядели мировую звезду, в свою первую заграничную поездку Анастасия отправилась в 15 лет. Тогда ей удалось покорить подиумы Милана. Затем были еще две поездки в Пекин, а сейчас она с успехом выступила на Неделе моды во французской столице.
По словам Натальи Коломенцевой, участие в Paris Fashion Week – огромный успех, а учитывая молодой возраст Анастасии, и невероятное достижение.
«Приходят поздравления из разных стран мира: Италии, Франции, Китая... Показ дома моды Valentino это – один из самых значимых показов всей Парижской недели моды, – поделилась директор KNmodels. – Для модели большая честь просто принять участие в кастинге данного мирового бренда, не говоря уже о самом шоу. В данном показе участвовали только топовые модели – Kris Grikaite, Kaia Gerber и Mariacarla Boscono. А у Насти это был дебют, была ее первая поездка в Париж».
Paris Fashion Week 2019 проходит в Париже с 25 февраля по 5 марта.
Фото: архив пресс-служб
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