Юная модель из Нижнего Новгорода приняла участие в показе Valentino на Неделе моды в Париже

Как рассказала журналу «НН.Собака.ru» Наталья Коломенцева, директор агентства KNmodels, где три года назад в юной девушке разглядели мировую звезду, в свою первую заграничную поездку Анастасия отправилась в 15 лет. Тогда ей удалось покорить подиумы Милана. Затем были еще две поездки в Пекин, а сейчас она с успехом выступила на Неделе моды во французской столице.

По словам Натальи Коломенцевой, участие в Paris Fashion Week – огромный успех, а учитывая молодой возраст Анастасии, и невероятное достижение.