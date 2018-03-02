В рамках цикла лекций #100леткрасоты стилист Илья Шувалов рассказывает, как создавать культовые образы с помощью причесок. О том, как повторить стиль Жаклин Кеннеди, все желающие смогут узнать 13 марта в галерее Futuro.

На момент инаугурации Джона Ф. Кеннеди его супруге был всего 31 год. Самая молодая первая леди в истории США запомнилась неповторимым стилем. Ее образ стал символом новой эпохи молодости и жизнерадостности. Пышная прическа Джеки особенно запомнилась современникам, за счет того, что придавала ей невероятный шарм и визуально увеличивала рост. Стиль Джеки - минимализм в сочетании с яркими оттенками нарядов Givenchy. Костюм от Chanel, в который Жаклин была одета в день убийства мужа в 1963 году, стал одним из самых запоминающихся нарядов ХХ века!

Стоимость участия 1000 р.

Вся информация доступна по телефону: +79051909609

На фото:

Ph Александр Гордеев

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