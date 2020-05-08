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Основатель бренда Numero Nuovo вернулся в Нижний Новгород на период самоизоляции

В Нижний Новгород на время вернулся известный дизайнер, основатель бренда Numero Nuovo. Некоторое время он будет жить и работать в приволжской столице. У Андрея есть своя студия и небольшой шоу-рум в «Алексеевском пассаже».

Вся одежда Numero Nuovo делается лимитированным количеством и отличается высоким качеством. Пока модельер находится в Нижнем Новгороде, у всех горожан есть отличная возможность купить дизайнерские вещи по адекватным ценам или заказать персональное изготовление модели.

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Наталия Россинская,
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