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Игра «60 секунд», представляющая собой спортивную версию знаменитого интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?», перешла в онлайн-формат

Игра «60 секунд», представляющая собой спортивную версию знаменитого интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?», перешла в онлайн-формат. Каждый вторник с 19:30 до 21:00 вас ждут три тура по 10 вопросов, ответы на которые не требуют энциклопедических знаний в специализированных областях, а вычисляются при помощи логики, ассоциаций, чувства юмора и командной работы.
 

Игроки каждой из команд коммуницируют между собой через Zoom, Skype или любым другим удобным способом.

Игра проходит в формате трансляции на Youtube: ведущий читает вопросы, также они дублируются на экране. Капитаны команд отправляют ответы через специальную форму на игровом сайте.

Ближайшая игра состоится 28 апреля.
Начало в 19:30.

Узнать подробности, зарегистрировать команду и оплатить взнос за участие.

Фото: из архива организаторов игры «60 секунд»

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Наталья Бадьина,
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