Игра «60 секунд», представляющая собой спортивную версию знаменитого интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?», перешла в онлайн-формат. Каждый вторник с 19:30 до 21:00 вас ждут три тура по 10 вопросов, ответы на которые не требуют энциклопедических знаний в специализированных областях, а вычисляются при помощи логики, ассоциаций, чувства юмора и командной работы.
Игроки каждой из команд коммуницируют между собой через Zoom, Skype или любым другим удобным способом.
Игра проходит в формате трансляции на Youtube: ведущий читает вопросы, также они дублируются на экране. Капитаны команд отправляют ответы через специальную форму на игровом сайте.
Ближайшая игра состоится 28 апреля.
Начало в 19:30.
Узнать подробности, зарегистрировать команду и оплатить взнос за участие.
Фото: из архива организаторов игры «60 секунд»
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