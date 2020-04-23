Трансляция пройдет в рамках грядущего фестиваля текстов об искусстве «Вазари. Новое? Искусствознание?!» 25 апреля в 18:00 на сайте Арсенала.
Музеи виртуализировались. Искусство стало частью цифровой среды еще раньше. Условия самоизоляции, отменившие живой культурный досуг, спровоцировали лавину просветительских и образовательных онлайн-проектов, рассчитанных на погружение в искусство и его среду — от публикаций архивов и бесплатного расшаривания онлайн-курсов до проведения стрим-экскурсий по недоступным ныне выставкам.
Но одновременно ситуация карантина проявила стремление не только к изучению и созерцанию искусства, но и к его самостоятельному производству. Феномен #изоизоляции, построенный на пересборке и копировании интернет-пользователями всего пантеона живописных полотен, стилей и образов, — любопытное свидетельство неподдельного интереса зрителей к прямому взаимодействию с искусством и довольно впечатляющий пример включения в художественный процесс.
Фестиваль «Вазари», посвященный в этом году теме «Новое? Искусствознание?!», решил воспользоваться моментом и проанализировать происходящий в реальном времени феномен тотальной сетевой творческой активности, условия её возникновения и место искусства в период нашей вынужденной замкнутости.
- Насколько ситуация изоляции и реакция на нее в современном обществе, культуре и искусстве действительно новая и уникальная?
- Можно ли говорить о том, что массовая культура сегодня сменила полюс и стала культурой массового производства, а не потребления? Благодаря чему это стало возможно?
- Как трансформировались художественные и зрительские практики, и какова роль искусства в «болеющей» повседневности?
Арсенал пригласил зафиксировать свои размышления:
- искусствоведа, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместителя директора ГМИИ имени Пушкина по научной работе Илью Доронченкова, который предложит взгляд на #изоизоляцию с точки зрения истории и искусства;
- социолога, декана факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук и декана философско-социологического факультета РАНХиГС при Президенте РФ Виктора Вахштайна, который расскажет о новом мире технологического опосредования и о положении человека в нем;
- художника, куратора, автора образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства Дмитрия Гутова, который отграничит «нормальные» практики современного искусства от изобретательного творческого копирования;
- социального антрополога, старшего научного сотрудника Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, участника исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Александру Архипову, которая опишет сценарии культурного досуга в условиях изолированного социума.
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