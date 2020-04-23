Трансляция пройдет в рамках грядущего фестиваля текстов об искусстве «Вазари. Новое? Искусствознание?!» 25 апреля в 18:00 на сайте Арсенала.

Музеи виртуализировались. Искусство стало частью цифровой среды еще раньше. Условия самоизоляции, отменившие живой культурный досуг, спровоцировали лавину просветительских и образовательных онлайн-проектов, рассчитанных на погружение в искусство и его среду — от публикаций архивов и бесплатного расшаривания онлайн-курсов до проведения стрим-экскурсий по недоступным ныне выставкам.

Но одновременно ситуация карантина проявила стремление не только к изучению и созерцанию искусства, но и к его самостоятельному производству. Феномен #изоизоляции, построенный на пересборке и копировании интернет-пользователями всего пантеона живописных полотен, стилей и образов, — любопытное свидетельство неподдельного интереса зрителей к прямому взаимодействию с искусством и довольно впечатляющий пример включения в художественный процесс.

Фестиваль «Вазари», посвященный в этом году теме «Новое? Искусствознание?!», решил воспользоваться моментом и проанализировать происходящий в реальном времени феномен тотальной сетевой творческой активности, условия её возникновения и место искусства в период нашей вынужденной замкнутости.

Насколько ситуация изоляции и реакция на нее в современном обществе, культуре и искусстве действительно новая и уникальная?

Можно ли говорить о том, что массовая культура сегодня сменила полюс и стала культурой массового производства, а не потребления? Благодаря чему это стало возможно?

Как трансформировались художественные и зрительские практики, и какова роль искусства в «болеющей» повседневности?

Арсенал пригласил зафиксировать свои размышления: